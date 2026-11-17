Una decisione destinata a far discutere cittadini e famiglie a Diano Marina: dal 1° gennaio 2027 cesserà ufficialmente il servizio comunale di illuminazione votiva su tombe e loculi nei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni. La Giunta guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, su proposta del vicesindaco Bruno Manitta, ha approvato all’unanimità la soppressione del servizio pubblico motivandola con l’obsolescenza delle reti, gli elevati costi di manutenzione ed energia e l’insostenibilità degli investimenti necessari per l’adeguamento alle norme di sicurezza. Da subito non saranno più attivati nuovi allacciamenti né rinnovati i contratti in scadenza, mentre i cittadini potranno installare a proprie spese lumini autonomi a batteria, a LED o solari.

Le ragioni dello stop: impianti vecchi e costi insostenibili

Nel provvedimento approvato il 10 novembre 2026, l’Amministrazione comunale ha elencato gli elementi tecnici ed economici che hanno portato alla soppressione del servizio di illuminazione votiva gestito dall’ente:

Prestazione non obbligatoria: la Giunta rileva che l’illuminazione votiva non rientra tra i servizi essenziali o obbligatori per legge a carico dei Comuni e che a Diano Marina non prevede attualmente la corresponsione di un canone da parte dell’utenza;

la Giunta rileva che l’illuminazione votiva non rientra tra i servizi essenziali o obbligatori per legge a carico dei Comuni e che a Diano Marina non prevede attualmente la corresponsione di un canone da parte dell’utenza; Criticità delle reti: la gestione dell’impianto comunale presenta forti criticità legate all’obsolescenza delle linee, agli elevati costi di manutenzione e all’aumento dei costi energetici, fattori che rendono il servizio economicamente insostenibile e sproporzionato;

la gestione dell’impianto comunale presenta forti criticità legate all’obsolescenza delle linee, agli elevati costi di manutenzione e all’aumento dei costi energetici, fattori che rendono il servizio economicamente insostenibile e sproporzionato; Adeguamenti troppo onerosi: la messa a norma dell’impianto secondo le vigenti disposizioni di sicurezza richiederebbe ingenti investimenti strutturali a carico del bilancio comunale, ritenuti oggi non sostenibili;

la messa a norma dell’impianto secondo le vigenti disposizioni di sicurezza richiederebbe ingenti investimenti strutturali a carico del bilancio comunale, ritenuti oggi non sostenibili; Il precedente del lotto ovest: già nel progetto esecutivo dei lavori di restauro del lotto ovest del Cimitero di Diano Marina Capoluogo, approvato nel dicembre 2025, non era stato previsto il rifacimento né il ripristino della linea elettrica votiva.

Cosa cambia subito e come illuminare le tombe dal 2027

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, fissa scadenze precise e regole chiare per i familiari dei defunti nei camposanti del Capoluogo e delle frazioni:

Stop ai nuovi contratti: a partire dalla data di esecutività della delibera sono interrotti i nuovi allacciamenti e non verranno rinnovati i contratti in scadenza;

a partire dalla data di esecutività della delibera sono interrotti i nuovi allacciamenti e non verranno rinnovati i contratti in scadenza; Data di spegnimento: la cessazione definitiva del servizio comunale e il progressivo distacco dell’impianto elettrico esistente scatteranno dal 1° gennaio 2027;

la cessazione definitiva del servizio comunale e il progressivo distacco dell’impianto elettrico esistente scatteranno dal 1° gennaio 2027; Alternative autonome per i cittadini: nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, gli utenti potranno installare a propria cura e spese dispositivi individuali autonomi — come candele e lumini a LED, a batteria a lunga durata o solari — purché privi di allacciamento alla rete elettrica comunale e idonei a garantire il decoro e la sicurezza dei luoghi;

nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, gli utenti potranno installare a propria cura e spese dispositivi individuali autonomi — come candele e lumini a LED, a batteria a lunga durata o solari — purché privi di allacciamento alla rete elettrica comunale e idonei a garantire il decoro e la sicurezza dei luoghi; Informazione al pubblico: il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà a informare la cittadinanza tramite avvisi affissi nei cimiteri, sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio.