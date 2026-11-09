Un ricco ventaglio di appuntamenti culturali, esposizioni artistiche, percorsi formativi e visite alle splendide dimore storiche caratterizza la settimana dal 9 al 15 novembre 2026 a Bordighera. Il cartellone diffuso dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica vede come evento di spicco l’incontro con la nota grafologa televisiva e scrittrice Candida Livatino, ospite della rassegna “Il festival delle ragazze” presso la Biblioteca Civica Internazionale per presentare il suo saggio dedicato a grafologia e psicopatologie. Accanto all’appuntamento letterario, la programmazione comprende mostre di gioielli d’arte, lezioni di danza tradizionale e fotografia, oltre alle consuete aperture degli straordinari giardini e musei della città delle palme.

Candida Livatino e i segreti della scrittura alla Biblioteca Civica

L’incontro letterario della settimana offrirà un approfondimento esclusivo sulle dinamiche psicologiche rivelate dal tratto grafico:

Data e orario: giovedì 12 novembre alle ore 16:30;

giovedì 12 novembre alle ore 16:30; Iniziativa: “Il festival delle ragazze” presenta la celebre grafologa e scrittrice Candida Livatino, volto noto delle reti televisive Mediaset, da Mattino Cinque a Studio Aperto, ed esperta in grafologia giudiziaria ed età evolutiva;

“Il festival delle ragazze” presenta la celebre grafologa e scrittrice Candida Livatino, volto noto delle reti televisive Mediaset, da Mattino Cinque a Studio Aperto, ed esperta in grafologia giudiziaria ed età evolutiva; Presentazione: focus sul volume “Grafologia e psicopatologie”;

focus sul volume “Grafologia e psicopatologie”; Conduzione: incontro e intervista all’autrice guidati da Raffaella Fenoglio, per un viaggio tra i segreti della grafia e i tratti più intimi e complessi della personalità;

incontro e intervista all’autrice guidati da Raffaella Fenoglio, per un viaggio tra i segreti della grafia e i tratti più intimi e complessi della personalità; Sede: Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, via Romana 52;

Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, via Romana 52; Ingresso: libero per tutta la cittadinanza.

Mostre, danza e fotografia: gli eventi attivi a novembre

La proposta cittadina per il mese di novembre si arricchisce di numerose opportunità creative ed espressive:

Esposizione “Winter Art”: allestita per tutto il mese di novembre dall’artista Anna Vigliarolo con esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma provenienti da Bordighera, visitabile presso l’ufficio IAT dal lunedì al sabato (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 10:00-13:00 e 15:30-17:30; mercoledì ore 14:30-17:30; domenica chiuso);

allestita per tutto il mese di novembre dall’artista Anna Vigliarolo con esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma provenienti da Bordighera, visitabile presso l’ufficio IAT dal lunedì al sabato (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 10:00-13:00 e 15:30-17:30; mercoledì ore 14:30-17:30; domenica chiuso); Corso di BalFolk Moderno: lezioni tenute tutti i martedì dalle ore 18:00 alle 20:00 dall’istruttore tesserato Ettore De Franco presso il Centro Sociale Bordigotto a Villa Levratto (via dei Colli 13), con prima partecipazione non vincolante per le date successive (informazioni al numero +39 346.7247256);

lezioni tenute tutti i martedì dalle ore 18:00 alle 20:00 dall’istruttore tesserato Ettore De Franco presso il Centro Sociale Bordigotto a Villa Levratto (via dei Colli 13), con prima partecipazione non vincolante per le date successive (informazioni al numero +39 346.7247256); per-Corsi di fotografia: rassegna formativa “Liberare le immagini anziché catturarle – l’attenzione naturale alla vita” condotta da Chiara Mazzocchi, con corsi individuali e di gruppo per partire da zero con la macchina fotografica digitale aperti per il biennio 2026-2027 presso l’Accademia d’Arte Balbo e Villa Levratto (informazioni al +39 327.1650047 o via email a info@chiaramazzocchi.com).

Ville, musei e giardini aperti al pubblico: orari e contatti

Il patrimonio storico-architettonico e botanico di Bordighera resta accessibile per visite e consultazioni:

Museo Bicknell (via Romana 39): biblioteca aperta dal lunedì al mercoledì (ore 9:00-13:00 e 13:30-17:00) e il giovedì (ore 9:00-13:00); museo aperto lunedì, martedì e mercoledì (ore 9:00-13:00 e 13:30-17:00), giovedì (ore 9:00-13:00) e sabato (ore 14:00-17:00); visite guidate lunedì e sabato alle 15:30 e su prenotazione (contatti: 0184.263601, 331.3449065, 328.3273151, email bicknell@istitutostudiliguri.191.it e sito www.museobicknell.com);

biblioteca aperta dal lunedì al mercoledì (ore 9:00-13:00 e 13:30-17:00) e il giovedì (ore 9:00-13:00); museo aperto lunedì, martedì e mercoledì (ore 9:00-13:00 e 13:30-17:00), giovedì (ore 9:00-13:00) e sabato (ore 14:00-17:00); visite guidate lunedì e sabato alle 15:30 e su prenotazione (contatti: 0184.263601, 331.3449065, 328.3273151, email bicknell@istitutostudiliguri.191.it e sito www.museobicknell.com); Villa Mariani (via Fontana Vecchia 5): visite su prenotazione all’indirizzo fond.pmariani@tiscali.it oppure ai numeri 347.2364922 e 348.6006290;

visite su prenotazione all’indirizzo fond.pmariani@tiscali.it oppure ai numeri 347.2364922 e 348.6006290; Villa Garnier (via Garnier 11): orario autunnale e invernale con visite al mattino (ore 9:30-11:30 con uscita entro le 12:30) e al pomeriggio (ore 14:00-16:00 con uscita entro le 17:00); informazioni e prenotazioni al numero 0184.261833 o all’indirizzo info@villagarnier.it;

orario autunnale e invernale con visite al mattino (ore 9:30-11:30 con uscita entro le 12:30) e al pomeriggio (ore 14:00-16:00 con uscita entro le 17:00); informazioni e prenotazioni al numero 0184.261833 o all’indirizzo info@villagarnier.it; Giardino Esotico Pallanca (via Madonna della Ruota 1): orario invernale dalle ore 9:15 alle 16:15 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura, chiuso il lunedì); per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0184.1999054 o 320.0963661, oppure scrivere a garden@pallanca.it;

orario invernale dalle ore 9:15 alle 16:15 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura, chiuso il lunedì); per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0184.1999054 o 320.0963661, oppure scrivere a garden@pallanca.it; Chiusure temporanee: si segnala che Villa Regina Margherita e Villa Etelinda rimarranno chiuse al pubblico fino al 5 dicembre.