Un’ispezione congiunta condotta dal personale della Vigilanza ordinaria dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria (sede di Alessandria) e dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Alessandria, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale in un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione di un appartamento privato. Durante il sopralluogo sono emerse gravi irregolarità sia sul fronte contrattuale sia nell’ambito della prevenzione e della sicurezza, con conseguenti sanzioni amministrative e ammende a carico del legale rappresentante dell’impresa e del committente.

Lavoro irregolare, niente POS e assenza della patente a crediti

Gli accertamenti svolti dagli ispettori e dai militari dell’Arma all’interno del cantiere hanno fatto emergere un quadro articolato di violazioni normative:

Lavoro nero: dei due operai presenti e al lavoro al momento dell’accesso ispettivo, uno è risultato impiegato senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;

dei due operai presenti e al lavoro al momento dell’accesso ispettivo, uno è risultato impiegato senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro; Sicurezza assente e stop ai lavori: i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno impartito una prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro avendo riscontrato la mancanza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere, una grave violazione prevenzionistica che ha comportato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale;

i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno impartito una prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro avendo riscontrato la mancanza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere, una grave violazione prevenzionistica che ha comportato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale; Impresa priva di requisiti: il datore di lavoro è risultato sprovvisto della “patente a crediti” — obbligatoria per ogni impresa o lavoratore autonomo che opera nei cantieri edili — e non ancora regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Verifiche estese anche al committente dei lavori

L’attività ispettiva non si è fermata alla sola ditta esecutrice, ma è stata estesa anche al committente dell’opera, ritenuto responsabile di aver omesso la verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria. Al termine delle verifiche sono state applicate sanzioni amministrative e ammende sia nei confronti del legale rappresentante della ditta sia a carico del committente. L’Ispettorato e i Carabinieri proseguiranno i controlli con particolare attenzione ai cantieri temporanei o mobili per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme sul lavoro.