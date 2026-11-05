Dal 5 all’11 novembre 2026 il Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “OASI” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica con un palinsesto ricco di novità che spazia tra grandi documentari musicali, commedie d’autore, drammi d’attualità, animazione per famiglie, thriller internazionali e una consistente rassegna horror per gli appassionati del brivido. Il pubblico tortonese e del circondario ha a disposizione un ventaglio di pellicole di rilievo con interpreti di primo piano e proiezioni distribuite lungo l’intero arco della settimana. Di seguito l’elenco completo dei film in cartellone con sinossi, cast, registi e tutti gli orari di programmazione.

George Michael – The Faith Tour

Genere: Documentario

Documentario Regia: Andrew Morahan, David Austin

Andrew Morahan, David Austin Durata: 114 minuti

114 minuti Trama: Il film-concerto riporta George Michael sul grande schermo nel momento apicale del suo successo e della sua vena creativa, attraverso un viaggio costruito su pellicole in 35 millimetri recentemente ritrovate, arricchite da immagini inedite e registrazioni audio mai ascoltate prima, risalenti allo storico concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy. Il materiale, restaurato e rimasterizzato, trasforma l’energia del Faith Tour in un’esperienza visiva e sonora unica. L’apertura della pellicola è affidata a un cortometraggio originale firmato da Mary McCartney, che raccoglie documenti audiovisivi del periodo 1986-1988 offrendo uno sguardo intimo sull’artista.

Il film-concerto riporta George Michael sul grande schermo nel momento apicale del suo successo e della sua vena creativa, attraverso un viaggio costruito su pellicole in 35 millimetri recentemente ritrovate, arricchite da immagini inedite e registrazioni audio mai ascoltate prima, risalenti allo storico concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy. Il materiale, restaurato e rimasterizzato, trasforma l’energia del Faith Tour in un’esperienza visiva e sonora unica. L’apertura della pellicola è affidata a un cortometraggio originale firmato da Mary McCartney, che raccoglie documenti audiovisivi del periodo 1986-1988 offrendo uno sguardo intimo sull’artista. Orari: venerdì e sabato alle 20.00; domenica alle 15.00 e alle 20.00; lunedì e mercoledì alle 20.00.

Un tranquillo funerale di famiglia

Genere: Commedia

Commedia Regia: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Alessandro Mauthe, Giulia Vecchio, Dino Abbrescia, Carlo Buccirosso, Carlo Amleto, Giovanni Iovino

Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Alessandro Mauthe, Giulia Vecchio, Dino Abbrescia, Carlo Buccirosso, Carlo Amleto, Giovanni Iovino Durata: 98 minuti

98 minuti Trama: Durante le esequie del patriarca della famiglia Mancuso, i fratelli Daria e Riccardo si ritrovano dopo un lungo allontanamento per fare i conti con un passato irrisolto. Tra vecchi rancori, segreti rimasti taciuti e tensioni latenti, la cerimonia di commiato sfocia in una successione di rivelazioni impreviste ed equivoci grotteschi. Un ritratto ironico e amaro delle dinamiche familiari che costringe ciascun protagonista a guardare alle proprie omissioni, riscoprendo ciò che tiene uniti al di là delle fratture.

Durante le esequie del patriarca della famiglia Mancuso, i fratelli Daria e Riccardo si ritrovano dopo un lungo allontanamento per fare i conti con un passato irrisolto. Tra vecchi rancori, segreti rimasti taciuti e tensioni latenti, la cerimonia di commiato sfocia in una successione di rivelazioni impreviste ed equivoci grotteschi. Un ritratto ironico e amaro delle dinamiche familiari che costringe ciascun protagonista a guardare alle proprie omissioni, riscoprendo ciò che tiene uniti al di là delle fratture. Orari: giovedì e venerdì alle 19.50; sabato alle 17.40 e alle 19.50; domenica alle 15.30, 17.40 e 19.50; lunedì e mercoledì alle 19.50.

Se domani non torno

Genere: Drammatico

Drammatico Regia: Paola Randi

Paola Randi Cast: Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi, Elisabetta De Palo

Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi, Elisabetta De Palo Durata: 107 minuti

107 minuti Trama: Ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin, il film racconta l’improvvisa devastazione vissuta da una famiglia del Nord-Est. Giulia ha ventidue anni, ama il disegno ed è a un passo dalla laurea quando, l’11 novembre 2023, incontra l’ex compagno convinta di chiudere definitivamente il loro legame, finendo uccisa da chi non ne accetta la decisione. Di fronte al lutto, il padre Gino e i figli Elena e Davide trovano il coraggio di trasformare la sofferenza in impegno civile, aprendo una riflessione profonda sulla violenza di genere, sul rispetto e sul valore dell’amore vissuto senza paura.

Ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin, il film racconta l’improvvisa devastazione vissuta da una famiglia del Nord-Est. Giulia ha ventidue anni, ama il disegno ed è a un passo dalla laurea quando, l’11 novembre 2023, incontra l’ex compagno convinta di chiudere definitivamente il loro legame, finendo uccisa da chi non ne accetta la decisione. Di fronte al lutto, il padre Gino e i figli Elena e Davide trovano il coraggio di trasformare la sofferenza in impegno civile, aprendo una riflessione profonda sulla violenza di genere, sul rispetto e sul valore dell’amore vissuto senza paura. Orari: giovedì e venerdì alle 19.30 e alle 21.30; sabato alle 17.20, 19.30 e 21.30; domenica alle 15.10, 17.20, 19.30 e 21.30; lunedì e mercoledì alle 19.30 e alle 21.30.

Dio ride

Genere: Drammatico

Drammatico Regia: Giovanni Veronesi

Giovanni Veronesi Cast: Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Carlo Cecchi, Francesco Gheghi, Alessandro Cucca, Paolo Rossi

Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Carlo Cecchi, Francesco Gheghi, Alessandro Cucca, Paolo Rossi Durata: 114 minuti

114 minuti Trama: Ambientato nel Seicento della rigorosa dottrina ecclesiastica in lingua latina, vede protagonista Fra Leopoldo da Casamacchia, un religioso che predica il Vangelo con semplicità e gioia, attirando una partecipazione popolare sempre più vasta a discapito delle chiese tradizionali. Allarmata dalla sua influenza, la curia romana invia l’inquisitore Cardinale Maculani per processarlo. Il confronto fra i due uomini metterà in discussione certezze considerate indiscutibili, lasciando un segno incancellabile nell’animo di chi ha ascoltato le parole del frate.

Ambientato nel Seicento della rigorosa dottrina ecclesiastica in lingua latina, vede protagonista Fra Leopoldo da Casamacchia, un religioso che predica il Vangelo con semplicità e gioia, attirando una partecipazione popolare sempre più vasta a discapito delle chiese tradizionali. Allarmata dalla sua influenza, la curia romana invia l’inquisitore Cardinale Maculani per processarlo. Il confronto fra i due uomini metterà in discussione certezze considerate indiscutibili, lasciando un segno incancellabile nell’animo di chi ha ascoltato le parole del frate. Orari: giovedì e venerdì alle 20.00; sabato alle 17.30 e alle 20.00; domenica alle 15.10, 17.30 e 20.00; lunedì e mercoledì alle 20.00.

Wild Horse Nine

Genere: Azione

Azione Regia: Martin McDonagh

Martin McDonagh Cast: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Parker Posey, Tom Waits, Mariana Di Girólamo, Ailín Salas

Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Parker Posey, Tom Waits, Mariana Di Girólamo, Ailín Salas Durata: 118 minuti

118 minuti Trama: Alla vigilia del golpe cileno del 1973, gli agenti operativi della CIA Chris e Lee vengono trasferiti da Santiago verso l’Isola di Pasqua dal loro superiore MJ. Circondati dai moai e dalla natura incontaminata, i due agenti devono confrontarsi con intrighi politici e ombre del proprio vissuto. La missione subisce una svolta imprevista quando Chris entra in contatto con due studentesse ribelli, innescando una serie di avvenimenti che trasformeranno l’isola remota in un pericoloso teatro di scontro.

Alla vigilia del golpe cileno del 1973, gli agenti operativi della CIA Chris e Lee vengono trasferiti da Santiago verso l’Isola di Pasqua dal loro superiore MJ. Circondati dai moai e dalla natura incontaminata, i due agenti devono confrontarsi con intrighi politici e ombre del proprio vissuto. La missione subisce una svolta imprevista quando Chris entra in contatto con due studentesse ribelli, innescando una serie di avvenimenti che trasformeranno l’isola remota in un pericoloso teatro di scontro. Orari: giovedì alle 21.10; venerdì alle 21.30; sabato alle 17.40 e alle 21.30; domenica alle 15.10, 17.40 e 21.30; lunedì e mercoledì alle 21.30.

Il Gatto col Cappello

Genere: Animazione

Animazione Regia: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

Alessandro Carloni, Erica Rivinoja Cast: Matt Berry, Bill Hader, Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Paula Pell

Matt Berry, Bill Hader, Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Paula Pell Durata: 115 minuti

115 minuti Trama: Gabby e Sebastian si trasferiscono con i genitori in una nuova realtà cittadina, trascorrendo giornate apparentemente monotone fino all’incontro con un gatto dallo sguardo furbo e dall’ingegno fuori dal comune. Inviato dall’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl con il compito di riportare il sorriso nella vita dei due fratellini, il bizzarro felino porterà una ventata di scompiglio e imprevedibili avventure all’interno dell’ambiente domestico.

Gabby e Sebastian si trasferiscono con i genitori in una nuova realtà cittadina, trascorrendo giornate apparentemente monotone fino all’incontro con un gatto dallo sguardo furbo e dall’ingegno fuori dal comune. Inviato dall’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl con il compito di riportare il sorriso nella vita dei due fratellini, il bizzarro felino porterà una ventata di scompiglio e imprevedibili avventure all’interno dell’ambiente domestico. Orari: giovedì alle 19.30; venerdì alle 19.20; sabato alle 17.10 e alle 19.20; domenica alle 15.00, 17.10 e 19.20; lunedì e mercoledì alle 19.20.

Hope

Genere: Thriller

Thriller Regia: Na Hong-jin

Na Hong-jin Cast: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Eum Moon-suk

Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Eum Moon-suk Durata: 157 minuti

157 minuti Trama: Nel borgo portuale di Hope Harbor, collocato a breve distanza dal confine demilitarizzato coreano, un ritrovamento misterioso getta la cittadinanza nello sgomento. Mentre si rincorrono notizie sulla presenza di una tigre feroce nei dintorni, il capo della polizia locale Bum-seok è chiamato a gestire la situazione. Presto l’iniziale minaccia naturale rivela contorni oscuri e sconosciuti, costringendo la comunità a una drammatica lotta per la sopravvivenza.

Nel borgo portuale di Hope Harbor, collocato a breve distanza dal confine demilitarizzato coreano, un ritrovamento misterioso getta la cittadinanza nello sgomento. Mentre si rincorrono notizie sulla presenza di una tigre feroce nei dintorni, il capo della polizia locale Bum-seok è chiamato a gestire la situazione. Presto l’iniziale minaccia naturale rivela contorni oscuri e sconosciuti, costringendo la comunità a una drammatica lotta per la sopravvivenza. Orari: giovedì e venerdì alle 21.00; sabato e domenica alle 17.10 e alle 21.30; lunedì e mercoledì alle 21.00.

Ferine (Vietato ai minori di 14 anni)

Genere: Horror

Horror Regia: Andrea Corsini

Andrea Corsini Cast: Carolyn Bracken, Caroline Goodall, Paola Lavini, Elisabetta Caccamo, Fabrizio Odetto, Marco Gambino

Carolyn Bracken, Caroline Goodall, Paola Lavini, Elisabetta Caccamo, Fabrizio Odetto, Marco Gambino Durata: 103 minuti

103 minuti Trama: Irene è una stimata e facoltosa collezionista d’arte la cui routine subisce un trauma improvviso che risveglia una pulsione primordiale e ingestibile, trascinandola verso una progressiva metamorfosi. Sulla sua strada incrocia Dama, trafficante di animali esotici sulle tracce di un predatore in fuga, la quale scopre con terrore la reale natura assunta da Irene. Il legame tra le due figure femminili evolve in una narrazione a metà tra noir e horror psicologico.

Irene è una stimata e facoltosa collezionista d’arte la cui routine subisce un trauma improvviso che risveglia una pulsione primordiale e ingestibile, trascinandola verso una progressiva metamorfosi. Sulla sua strada incrocia Dama, trafficante di animali esotici sulle tracce di un predatore in fuga, la quale scopre con terrore la reale natura assunta da Irene. Il legame tra le due figure femminili evolve in una narrazione a metà tra noir e horror psicologico. Orari: tutti i giorni alle 21.50.

Clayface (Vietato ai minori di 14 anni)

Genere: Horror

Horror Regia: James Watkins

James Watkins Cast: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Naomi Ackie, Max Minghella, Sam Hazeldine, Sonita Henry

Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Naomi Ackie, Max Minghella, Sam Hazeldine, Sonita Henry Durata: 108 minuti

108 minuti Trama: Matt Hagen, attore emergente a Gotham City con un promettente futuro verso il cinema hollywoodiano, vede la propria carriera e le proprie ambizioni distrutte a seguito di una brutale colluttazione con un boss malavitoso, che gli provoca uno sfiguramento permanente del volto.

Matt Hagen, attore emergente a Gotham City con un promettente futuro verso il cinema hollywoodiano, vede la propria carriera e le proprie ambizioni distrutte a seguito di una brutale colluttazione con un boss malavitoso, che gli provoca uno sfiguramento permanente del volto. Orari: tutti i giorni alle 22.00.

Ice Cream Man (Vietato ai minori di 18 anni)

Genere: Horror

Horror Regia: Eli Roth

Eli Roth Cast: Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Eli Roth, Rodrigo Fernandez-Stoll, Sarah Abbott, Darrin Baker, Carina Battrick, Lorenzo Antonucci, Luke Dietz, Amanda Barker

Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Eli Roth, Rodrigo Fernandez-Stoll, Sarah Abbott, Darrin Baker, Carina Battrick, Lorenzo Antonucci, Luke Dietz, Amanda Barker Durata: 87 minuti

87 minuti Trama: Nel cuore dell’estate americana, la vita tranquilla di una cittadina di provincia viene sconvolta dall’arrivo di un gelataio dai modi sinistri. Dietro le apparenze festive dei suoi prodotti dolciari si celano effetti devastanti che trascinano la comunità nell’incubo, tra scene di orrore e bambini segnati dal colore azzurro intorno alla bocca.

Nel cuore dell’estate americana, la vita tranquilla di una cittadina di provincia viene sconvolta dall’arrivo di un gelataio dai modi sinistri. Dietro le apparenze festive dei suoi prodotti dolciari si celano effetti devastanti che trascinano la comunità nell’incubo, tra scene di orrore e bambini segnati dal colore azzurro intorno alla bocca. Orari: giovedì alle 19.30 e alle 21.50; tutti i giorni alle 22.00.

Informazioni e canali della multisala

Sede: Megaplex Stardust, Città Commerciale “OASI”, Tortona

Megaplex Stardust, Città Commerciale “OASI”, Tortona Sito web ufficiale: www.megaplex-stardust.com