Giovedì 12 novembre 2026 la frazione Poiolo di San Bartolomeo al Mare si trasforma nella capitale della birra artigianale d’eccellenza grazie all’appuntamento speciale promosso dalla Locanda Medievale Ai Secoli Bui. Il locale ospiterà Marco Mignola, mastro birraio di Podere La Berta Craft Beer, per un’intensa serata di “tap takeover” che vedrà le spine interamente dedicate a una selezione esclusiva delle sue produzioni. L’iniziativa offrirà a curiosi e appassionati l’opportunità di confrontarsi a tu per tu con il produttore, esplorando tecniche, stili e filosofie di un marchio inserito tra le cinquanta migliori realtà brassicole d’Italia, guidati dall’accoglienza dell’oste e beer sommelier Emilio Biga.

L’incontro con il birraio e il fascino del “tap takeover”

L’evento rappresenta una vera e propria immersione nella cultura birraria di qualità, pensata per scoprire da vicino i segreti del mestiere:

la conquista delle spine della locanda da parte delle migliori creazioni firmate Podere La Berta;

la presenza di Marco Mignola per dialogare con i partecipanti e illustrare il percorso produttivo dietro a ogni ricetta;

l’approfondimento delle scelte brassicole, dalle materie prime impiegate alle diverse tipologie di fermentazione;

l’accoglienza curata nei dettagli da Emilio Biga, Oste Medievale e Beer Sommelier del locale, impegnato nella diffusione e valorizzazione della cultura brassicola indipendente.

L’eccellenza di Podere La Berta Craft Beer

La realtà ospite della serata vanta radici solide e un percorso di continua crescita nel panorama nazionale:

fondazione avvenuta nel 2015 all’interno di un contesto agricolo strettamente legato al gruppo Felsina;

stile produttivo che unisce la forte impronta territoriale, i richiami alla storica tradizione belga e interpretazioni moderne e accattivanti;

inserimento da parte della prestigiosa testata Dissapore nella selezione ufficiale dei cinquanta migliori birrifici artigianali italiani del 2026.

Sede, prenotazioni e riferimenti online

Per partecipare alla serata e riservare il proprio tavolo sono attivi tutti i canali informativi e digitali:

Data dell’evento: giovedì 12 novembre 2026;

giovedì 12 novembre 2026; Sede: Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM);

Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM); Prenotazioni online: bit.ly/aisecolibui;

bit.ly/aisecolibui; Sito web ufficiale del locale: aisecolibui.it/bevandum#EVENTI;

aisecolibui.it/bevandum#EVENTI; Pagine social e community: evento Facebook su fb.me/e/5aKafyRAI, scheda Untappd su untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/1009314 e posizione Google su share.google/eAFE82rNObDtt15To;

evento Facebook su fb.me/e/5aKafyRAI, scheda Untappd su untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/1009314 e posizione Google su share.google/eAFE82rNObDtt15To; Approfondimento sul birrificio: poderelaberta.com;

poderelaberta.com; Contatto email per informazioni: aisecolibui@gmail.com.