Accompagnare le nuove generazioni nella crescita emotiva e relazionale, superando tabù e costruendo un dialogo aperto tra scuola, famiglia ed esperti: lunedì 16 novembre, dalle ore 20:30 alle 22:30, la palestra della Scuola Secondaria di primo grado “Patri” in piazzale Mossi 1 a Tortona ospiterà l’incontro formativo intitolato “L’educazione sessuo-affettiva”. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Tortona Duomo e rivolta a genitori, docenti ed educatori, vedrà gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Luisella Daziano e del medico ginecologo e ostetrico Ettore Cabiati. Un appuntamento concepito per fornire strumenti concreti nell’affrontare i cambiamenti del corpo e favorire relazioni basate su empatia, consenso e rispetto.

I relatori e gli esperti dell’incontro

La serata offrirà un approfondimento multidisciplinare affidato a professionisti del settore medico e psicologico:

dottoressa Luisella Daziano, psicologa e psicoterapeuta;

dottor Ettore Cabiati, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia;

promozione e sostegno organizzativo a cura del Lions Club Tortona Duomo;

coordinamento didattico curato da Carla Cremante, referente Formazione – Didattica orientativa.

Temi, obiettivi pedagogici e sviluppo relazionale

Il percorso formativo intende analizzare le trasformazioni dell’età evolutiva offrendo chiavi di lettura condivise tra adulti e ragazzi:

approccio pedagogico ed evolutivo calibrato sulle diverse fasce d’età degli allievi;

analisi delle tappe fondamentali dello sviluppo emotivo e relazionale durante il percorso di crescita;

comprensione dell’impatto dei cambiamenti corporei e fisici vissuti dai ragazzi;

supporto pratico per genitori e insegnanti per facilitare l’accettazione del corpo in evoluzione;

superamento delle difficoltà comunicative e dei tabù relazionali;

educazione alla costruzione di legami affettivi sani, fondati su principi di empatia, consenso e rispetto reciproco.

Informazioni pratiche, sede e crediti per i docenti

Tutti i dettagli per prendere parte all’appuntamento formativo sul territorio tortonese:

Iniziativa: Conferenza formativa “L’educazione sessuo-affettiva”;

Conferenza formativa “L’educazione sessuo-affettiva”; Data: Lunedì 16 novembre;

Lunedì 16 novembre; Orario: Dalle ore 20:30 alle ore 22:30;

Dalle ore 20:30 alle ore 22:30; Sede: Palestra della Scuola Secondaria di primo grado “Patri”, piazzale Mossi 1, Tortona;

Palestra della Scuola Secondaria di primo grado “Patri”, piazzale Mossi 1, Tortona; Destinatari: Genitori, famiglie, educatori e insegnanti;

Genitori, famiglie, educatori e insegnanti; Attestato per i docenti: I professori e maestri partecipanti potranno ricevere, al termine dell’incontro, l’attestato di partecipazione valido ai fini del modulo “Didattica orientativa”, anche se non precedentemente iscritti al percorso formativo.