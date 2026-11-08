Il Comune di Diano Marina ha dato il via a un articolato piano di implementazione e riorganizzazione della numerazione civica sul territorio comunale, un passaggio fondamentale per rendere più precisa la toponomastica cittadina e agevolare il recapito della corrispondenza, i servizi di soccorso e le attività anagrafiche. Per garantire una capillare e tempestiva comunicazione a tutti i residenti interessati dai cambiamenti, l’Ufficio Demografici dell’ente ha predisposto la stampa e la successiva affissione di cento manifesti informativi. Il provvedimento, a firma della responsabile del settore Sabrina Ardissone, affida la fornitura alla storica Tipografia Damonte di Diano Marina, avviando così la fase pubblica della campagna informativa.

La riorganizzazione degli indirizzi e gli avvisi alla cittadinanza

Il piano avviato dall’Amministrazione comunale risponde alla necessità di razionalizzare e aggiornare l’assetto viario cittadino:

avvio delle operazioni pratiche di implementazione e riordino della numerazione civica comunale;

necessità di garantire la massima diffusione informativa tra la popolazione residente nelle aree gradualmente interessate dagli interventi;

predisposizione di una fornitura speciale di cento manifesti murali da affiggere capillarmente nei quartieri e nelle frazioni coinvolte;

coordinamento delle attività affidato all’Ufficio Demografici nell’ambito del Settore Economico, Finanziario e Demografici guidato dalla responsabile Sabrina Ardissone.

Fornitura locale e tempi di realizzazione

Per la realizzazione dei manifesti d’avviso il Comune ha scelto di rivolgersi a una consolidata realtà produttiva del territorio:

incarico affidato alla Tipografia Damonte sas, con sede operativa a Diano Marina in via Generale Ardoino 59/61;

consegna dell’intera fornitura del materiale tipografico fissata entro il termine di trenta giorni consecutivi dall’affidamento;

successiva calendarizzazione delle affissioni pubbliche nelle vie e nelle aree interessate dalle verifiche e dalle nuove assegnazioni numeriche.