La Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia apre le porte a un nuovo e suggestivo viaggio nella storia della musica dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Prenderà il via venerdì 13 novembre, alle ore 17:00, il ciclo di incontri intitolato “Salisburgo 1756. Il genio assoluto di Mozart attraverso lettere, curiosità e ascolti”, ideato e condotto dalla professoressa Luisa Corsini. L’appuntamento inaugurale, incentrato sugli anni giovanili del compositore austriaco, condurrà il pubblico alla scoperta dell’uomo oltre il mito, svelando aneddoti inediti, retroscena biografici e dettagli formativi capaci di restituire l’autentica dimensione umana di un talento senza tempo.

Il primo incontro: dall’infanzia agli anni a Salisburgo

La rassegna si aprirà nella sala conferenze della biblioteca civica con un approfondimento sulle radici del compositore:

Titolo della prima conferenza: “Il giovane Mozart dall’infanzia al periodo salisburghese”;

“Il giovane Mozart dall’infanzia al periodo salisburghese”; Temi trattati: gli anni della prima formazione, i traguardi precoci e le esperienze cruciali che hanno plasmato il talento musicale di Mozart;

gli anni della prima formazione, i traguardi precoci e le esperienze cruciali che hanno plasmato il talento musicale di Mozart; Approccio divulgativo: analisi della personalità, delle passioni, delle ambizioni e delle contraddizioni interiori dell’artista attraverso la lettura di lettere originali, il racconto di aneddoti e mirati momenti di ascolto musicale;

analisi della personalità, delle passioni, delle ambizioni e delle contraddizioni interiori dell’artista attraverso la lettura di lettere originali, il racconto di aneddoti e mirati momenti di ascolto musicale; Cura dell’iniziativa: conferenze affidate alla professoressa Luisa Corsini, ringraziata dalla Biblioteca comunale per la capacità di trasmettere il fascino dei grandi maestri rendendo la storia della musica accessibile a tutta la comunità.

Retroscena, aneddoti e curiosità sulla vita del compositore

Il percorso racconterà episodi emblematici e vicende meno note della biografia mozartiana:

l’allontanamento tumultuoso dalla corte dell’arcivescovo di Salisburgo, da cui il giovane musicista venne cacciato a causa dell’insofferenza verso le rigide regole cortigiane e i vincoli imposti alla sua libertà creativa;

la figura della sorella maggiore Maria Anna, detta Nannerl, dotata a sua volta di grandissimo talento musicale ma costretta a farsi da parte di fronte alla fama del fratello considerato bambino prodigio;

la celebre impresa compiuta durante il soggiorno a Roma, dove Mozart riuscì a trascrivere interamente a memoria la partitura del Miserere di Gregorio Allegri, all’epoca custodita gelosamente in Vaticano e sottoposta al divieto assoluto di copia e divulgazione.

Informazioni pratiche e dettagli per partecipare

Tutti i riferimenti utili per prendere parte all’appuntamento culturale:

Iniziativa: Ciclo di incontri “Salisburgo 1756. Il genio assoluto di Mozart attraverso lettere, curiosità e ascolti”;

Ciclo di incontri “Salisburgo 1756. Il genio assoluto di Mozart attraverso lettere, curiosità e ascolti”; Relatrice: Professoressa Luisa Corsini;

Professoressa Luisa Corsini; Data: Venerdì 13 novembre;

Venerdì 13 novembre; Orario: Ore 17:00;

Ore 17:00; Sede: Sala conferenze della Biblioteca comunale “Roberto Allegri”, Serravalle Scrivia;

Sala conferenze della Biblioteca comunale “Roberto Allegri”, Serravalle Scrivia; Partecipazione: Incontro aperto a tutti gli appassionati di musica e a chi desidera avvicinarsi alla figura di Mozart.