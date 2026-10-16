Un fine settimana all’insegna della cultura, dell’arte e dello spettacolo dal vivo si prepara ad animare il Golfo Dianese, offrendo al pubblico un ventaglio variegato di appuntamenti di rilievo distribuiti tra Cervo, Diano Castello e Diano Marina. Dalla grande narrativa internazionale ospitata nell’Oratorio di Santa Caterina per la rassegna “Cervo in Blu d’Inchiostro” al debutto della stagione teatrale provinciale al Teatro Concordia con i giovani interpreti delle compagnie FITA, fino all’esposizione pittorica a Palazzo del Parco firmata da Franco Passalacqua, il comprensorio propone occasioni imperdibili di incontro e intrattenimento aperti a tutta la cittadinanza e agli ospiti della Riviera.

Letteratura internazionale a Cervo con Andrew Miller

Domenica 18 ottobre, alle ore 17:00, il suggestivo scenario dell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo accoglie l’apertura della XIV edizione della rassegna letteraria “Cervo in Blu d’Inchiostro”:

Protagonista dell’evento: lo scrittore britannico Andrew Miller, che presenterà il suo romanzo “La terra d’inverno” (pubblicato dalla casa editrice NNE);

lo scrittore britannico Andrew Miller, che presenterà il suo romanzo “La terra d’inverno” (pubblicato dalla casa editrice NNE); Interventi e approfondimenti: dialogo incentrato sulle tematiche del libro condotto insieme al docente di lingua inglese Walter Scavello;

dialogo incentrato sulle tematiche del libro condotto insieme al docente di lingua inglese Walter Scavello; Musica dal vivo: momenti musicali a cura degli allievi della Scuola Associazione San Giorgio Musica APS a scandire la presentazione;

momenti musicali a cura degli allievi della Scuola Associazione San Giorgio Musica APS a scandire la presentazione; Il legame con il Premio Bottari Lattes Grinzane: l’appuntamento rinnova la collaborazione triennale con la Fondazione Bottari Lattes all’indomani della cerimonia del Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane ad Alba, che vede tra i finalisti in gara lo stesso Andrew Miller insieme a Julia Deck (“Ann d’Inghilterra”), Mathias Enard (“Disertare”), Andrew Porter (“La vita immaginata”) e Clara Usón (“Le belve”);

l’appuntamento rinnova la collaborazione triennale con la Fondazione Bottari Lattes all’indomani della cerimonia del Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane ad Alba, che vede tra i finalisti in gara lo stesso Andrew Miller insieme a Julia Deck (“Ann d’Inghilterra”), Mathias Enard (“Disertare”), Andrew Porter (“La vita immaginata”) e Clara Usón (“Le belve”); Ingresso: libero e gratuito per tutti i partecipanti.

Teatro e giovani talenti in scena al Concordia di Diano Castello

Sempre domenica 18 ottobre, alle ore 21:00, si alza il sipario al Teatro Concordia di Diano Castello con la prima data della 7ª edizione della stagione teatrale amatoriale “Autunno Inverno 2026-2027”, curata dalle compagnie FITA della Provincia di Imperia:

Spettacolo in cartellone: “Pinocchi – Le avventure contemporanee dei giovani Pinocchi”, rilettura e sentito tributo all’opera immortale di Carlo Collodi;

“Pinocchi – Le avventure contemporanee dei giovani Pinocchi”, rilettura e sentito tributo all’opera immortale di Carlo Collodi; Percorso formativo: la messinscena rappresenta il traguardo conclusivo del laboratorio artistico per giovani talenti “FLAG Fita Liguria 2026” (Formazione Laboratorio Arte Giovani), guidato dal regista Graziano Melano;

la messinscena rappresenta il traguardo conclusivo del laboratorio artistico per giovani talenti “FLAG Fita Liguria 2026” (Formazione Laboratorio Arte Giovani), guidato dal regista Graziano Melano; Modalità di accesso: ingresso allo spettacolo a offerta libera;

ingresso allo spettacolo a offerta libera; Prenotazioni e contatti: per agevolare l’accoglienza è consigliato riservare il proprio posto in sala tramite il QR-code sul portale dedicato oppure contattando telefonicamente il recapito 0184 844108.

L’arte contemporanea a Diano Marina con la mostra “Eden”

Per tutto il fine settimana a Diano Marina prosegue l’esposizione artistica allestita presso la Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” di Palazzo del Parco:

Titolo della mostra: “Eden”, personale curata e realizzata dall’artista Franco Passalacqua;

“Eden”, personale curata e realizzata dall’artista Franco Passalacqua; Periodo di apertura: visitabile fino a sabato 24 ottobre 2026;

visitabile fino a sabato 24 ottobre 2026; Orari di visita: accessibile tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (mentre la domenica e nei giorni festivi l’ingresso è regolato su appuntamento);

accessibile tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (mentre la domenica e nei giorni festivi l’ingresso è regolato su appuntamento); Ingresso: libero e aperto al pubblico.

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