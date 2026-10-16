Un fine settimana particolarmente denso di manifestazioni culturali, eccellenze enogastronomiche, appuntamenti letterari e iniziative all’aria aperta si prepara ad animare Acqui Terme e i centri limitrofi tra sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. L’evento cardine dell’intenso cartellone è rappresentato dalla cerimonia conclusiva della 59ª edizione del prestigioso Premio Acqui Storia al Teatro Ariston, affiancata da mostre di forte valore sociale a Cassine, dal tradizionale appuntamento con la castagnata a Morbello e dai percorsi dedicati al benessere fisico e ai sapori della tradizione a Ponzone. Un ricco ventaglio di proposte pensato per coinvolgere residenti e visitatori alla scoperta delle peculiarità storiche, paesaggistiche e artistiche del territorio.

Il Premio Acqui Storia e le grandi mostre ad Acqui Terme

La città termale accoglie il momento culminante del proprio celebre appuntamento storiografico accanto alle esposizioni archeologiche:

Cerimonia di Premiazione del 59° Premio Acqui Storia: sabato 17 ottobre alle ore 17:00 presso il Teatro Ariston in piazza Giuseppe Matteotti ad Acqui Terme (per informazioni: telefono 0144 770582, email info@acquistoria.it);

sabato 17 ottobre alle ore 17:00 presso il Teatro Ariston in piazza Giuseppe Matteotti ad Acqui Terme (per informazioni: telefono 0144 770582, email info@acquistoria.it); Mostra “Memorie da Aquae Statiellae”: visitabile per tutto il fine settimana durante gli orari di apertura presso il Civico Museo Archeologico in via Morelli ad Acqui Terme, dedicata agli scavi di Luigi Moro (contatti: telefono 0144 57555);

visitabile per tutto il fine settimana durante gli orari di apertura presso il Civico Museo Archeologico in via Morelli ad Acqui Terme, dedicata agli scavi di Luigi Moro (contatti: telefono 0144 57555); Balance Days – Due giorni di Danza & Pilates: sabato 17 e domenica 18 ottobre in piazza del Brentau ad Acqui Terme, weekend all’insegna del movimento a cura dello Studio Danza my Balance (informazioni al recapito telefonico 339 5206920).

Arte, riflessione e narrativa a Cassine

Il borgo di Cassine ospita nel corso del fine settimana due significativi momenti culturali all’interno del proprio complesso monumentale:

Mostra “Come eri vestita?”: inaugurazione sabato 17 ottobre presso la Chiesa di San Francesco in piazza Vittorio Veneto, esposizione aperta nei giorni di sabato e domenica con orario dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

inaugurazione sabato 17 ottobre presso la Chiesa di San Francesco in piazza Vittorio Veneto, esposizione aperta nei giorni di sabato e domenica con orario dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; Presentazione letteraria con Maria Teresa Langasco: domenica 18 ottobre alle ore 16:00, sempre nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco in piazza Vittorio Veneto, l’autrice presenterà al pubblico il suo romanzo intitolato “Il Tappeto d’Oriente”.

Tradizioni e sapori d’autunno tra Morbello e Ponzone

Spazio alla convivialità, alla valorizzazione delle tipicità di stagione e all’approfondimento naturalistico nei borghi dell’entroterra:

49ª Castagnata a Morbello: appuntamento nella frazione Costa di Morbello articolato su due giornate, con apertura sabato 17 ottobre alle ore 20:30 affidata alla conferenza tematica “Il bosco e le sue meravigliose creature” e la tradizionale festa della castagna in programma per l’intera giornata di domenica 18 ottobre;

appuntamento nella frazione Costa di Morbello articolato su due giornate, con apertura sabato 17 ottobre alle ore 20:30 affidata alla conferenza tematica “Il bosco e le sue meravigliose creature” e la tradizionale festa della castagna in programma per l’intera giornata di domenica 18 ottobre; VII Edizione dell’Autunno Gastronomico: domenica 18 ottobre prende il via a Ponzone la rassegna dedicata ai sapori tipici locali, promossa in collaborazione con i ristoranti del territorio ponzonese.