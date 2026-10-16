Dopo la pausa estiva riprendono a pieno ritmo le iniziative culturali a San Bartolomeo al Mare con il ritorno degli appuntamenti quindicinali dedicati al Club del Libro, ospitati presso la Biblioteca Civica “Alfea Possavino Delucis”. A partire da lunedì 19 ottobre, gli spazi al primo piano del Centro Sociale Incontro tornano ad accogliere lettori e appassionati in un ambiente informale pensato per scambiarsi consigli, dialogare sui testi preferiti e approfondire nuovi generi ed orizzonti narrativi. La rassegna, patrocinata dall’Amministrazione comunale, si inserisce nel ricco ventaglio di proposte educative e formative promosse dalla struttura per arricchire la vita culturale e sociale della comunità locale.

Uno spazio aperto di confronto e condivisione letteraria

L’iniziativa del Club del Libro si propone come un punto di riferimento accogliente per gli amanti della lettura di ogni età:

incontri pensati per condividere il proprio “libro del cuore” e confrontarsi su autori amati o generi letterari differenti;

clima informale aperto al dialogo costruttivo e allo scambio spontaneo di opinioni tra i partecipanti;

partecipazione del tutto libera e aperta a tutti gli interessati e agli appassionati del territorio.

Sede degli incontri e il calendario fino a fine anno

Gli appuntamenti si terranno con cadenza quindicinale durante il pomeriggio:

Sede: locali della Biblioteca Civica “Alfea Possavino Delucis”, situati al primo piano del Centro Sociale Incontro in Giardini 1° Maggio 7 a San Bartolomeo al Mare;

locali della Biblioteca Civica “Alfea Possavino Delucis”, situati al primo piano del Centro Sociale Incontro in Giardini 1° Maggio 7 a San Bartolomeo al Mare; Orario degli incontri: il lunedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

il lunedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30; Calendario di ottobre: lunedì 19 e lunedì 26 ottobre;

lunedì 19 e lunedì 26 ottobre; Calendario di novembre: lunedì 9 e lunedì 23 novembre;

lunedì 9 e lunedì 23 novembre; Calendario di dicembre: lunedì 7 e lunedì 21 dicembre.

Le altre attività della biblioteca e i ringraziamenti

La ripartenza del circolo di lettura arricchisce un calendario fitto di proposte laboratoriali e formative attive presso la biblioteca civica:

Arte e Pittura: laboratori del mercoledì pomeriggio curati dalla maestra Monica Aicardi;

laboratori del mercoledì pomeriggio curati dalla maestra Monica Aicardi; Alfabetizzazione informatica: corsi del venerdì tenuti da Angelo Usai per supportare l’uso delle nuove tecnologie;

corsi del venerdì tenuti da Angelo Usai per supportare l’uso delle nuove tecnologie; Rassegna “Il tea con l’autore”: storico appuntamento letterario pronto a ripartire con il nuovo anno per la sua sedicesima edizione;

storico appuntamento letterario pronto a ripartire con il nuovo anno per la sua sedicesima edizione; Riconoscimenti: ringraziamenti rivolti al Comune di San Bartolomeo al Mare per il patrocinio, alla Consigliera delegata alla Cultura Norma Daccò per il continuo supporto, alle organizzatrici, ai volontari del Centro Incontro e alla bibliotecaria Cinzia Dotti;

ringraziamenti rivolti al Comune di San Bartolomeo al Mare per il patrocinio, alla Consigliera delegata alla Cultura Norma Daccò per il continuo supporto, alle organizzatrici, ai volontari del Centro Incontro e alla bibliotecaria Cinzia Dotti; Orari di apertura ordinaria: la Biblioteca Civica è accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 18:00.