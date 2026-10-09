SABATO 10 OTTOBRE

Tortona: fino al 17 ottobre presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello mostra di Salvo Vex, nato a Basaluzzo nel 1961, si è formato presso il Liceo Artistico Statale di Genova e si è successivamente specializzato nella decorazione su intonaco e nell’affresco presso la Scuola Edile di Alessandria, partecipando anche al restauro del colonnato del Castello di Marengo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni e realizzato mostre personali e le sue opere sono presenti su piattaforme internazionali come Saatchi Art e Artmajeur. Nelle sue opere l’osservazione del paesaggio diventa un pretesto per esplorare la luce, la materia e le emozioni, trasformando la realtà in una visione intima e personale sospesa tra figurazione e astrazione.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Carezzano: alle ore 21:00, la Compagnia Teatrale “I Gobbi” presenta la commedia brillante in tre atti “Sotto a chi tocca” di Luigi Odago. Informazioni pratiche: Luogo: Presso la Proloco di Carezzano (Società Comunale), Via Vittorio Veneto 7, Carezzano (AL). contatti e info: Tel. 347 3282152 | 340 7375673 Email associazione_smile@libero.it

Casalnoceto: Dalle 14,30 alle 17 Giornate Fai d’autunno vista ai seguenti luoghi: l’Oratorio di San Rocco, ricavato all’interno dell’antica fortificazione viscontea, dove convivono elementi militari originari come feritoie difensive insieme a pregevoli altari e decorazioni successive; la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, punto di riferimento per la vita spirituale e la tradizione devozionale di Casalnoceto; la Chiesa di Santa Maria nella frazione di Rosano; la straordinaria Villa Spinola, scrigno di arte e memoria secolare legata alle grandi famiglie del passato. L’esperienza di visita si allargherà anche alle strade del centro.

Casasco; presso l’osservatorio a partire dalle ore 21.15, Roberto Maccagnola ripercorrerà la curiosa storia di Vulcano, il pianeta fantasma. Dalle Ipotesi di Le Verrier sul pianeta intramercuriano alla spiegazione di Einstein, la storia di un pianeta a cui quasi tutti credevano.

Pontecurone: si celebrano 40 anni della scomparsa del maestro Sartirana. Ore 17:00: ritrovo della cittadinanza e di tutti i partecipanti presso la Piazzetta Sartirana-Tosonotti; Corteo musicale: partenza del corteo cittadino accompagnato dalle note della banda in direzione dei locali della Sala S.O.A.M.S.; Concerto: esibizione a ingresso libero curata dal Coro San Luigi Orione e dal Corpo Musicale. Il repertorio includerà brani bandistici e opere corali composte dallo stesso Maestro Sartirana; Momento rievocativo: nel corso della serata verranno proiettati filmati storici e immagini per ripercorrere gli episodi salienti della vita dell’illustre pontecuronese e il suo instancabile impegno civile e culturale.

Sarezzano: in piazza Marconi Festa patronale con prodotti tipici e musica

DOMENICA 11 OTTOBRE

Tortona: fino al 17 ottobre presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello mostra di Salvo Vex, nato a Basaluzzo nel 1961, si è formato presso il Liceo Artistico Statale di Genova e si è successivamente specializzato nella decorazione su intonaco e nell’affresco presso la Scuola Edile di Alessandria, partecipando anche al restauro del colonnato del Castello di Marengo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni e realizzato mostre personali e le sue opere sono presenti su piattaforme internazionali come Saatchi Art e Artmajeur. Nelle sue opere l’osservazione del paesaggio diventa un pretesto per esplorare la luce, la materia e le emozioni, trasformando la realtà in una visione intima e personale sospesa tra figurazione e astrazione.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Garbagna: 55ª Sagra delle Castagne, un appuntamento tradizionale organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Garbagna. Il borgo storico si animerà per l’intera giornata tra sapori autunnali, intrattenimento, mercatini e mostre. Programma della giornata: Tutto il giorno: Caldarroste, mercatino con stand di hobbisti e produttori locali lungo le vie del paese e animazione musicale a cura dei MAD PUFFIN. Ore 10:00: Visita guidata del paese su prenotazione, a cura di Librinscena. Dalle ore 12:30 (Piazza Doria): Apertura dello stand gastronomico della Pro Loco con la classica pasta e fagioli, panini con il salamino e altre specialità. Nel pomeriggio: Truccabimbi con Pazzanimazione e performance itineranti di Nicolas il Trampoliere. Mostre ed esposizioni allestite presso la Sala Polifunzionale, i cortili Fieschi e Borro e il Consorzio “La Torre”. Ore 19:00: Spettacolo di fuoco a chiusura della manifestazione.

Monleale: in piazza del mercato Dalle ore 15:30: spazio alla musica e all’animazione con Smile Deejay, che vedrà alla consolle Marco Cacitti ed Enrico Pertusi per un pomeriggio all’insegna del motto “La musica che unisce le persone”; Dalle ore 18:00: gran finale con l’aperitivo a base di prodotti del territorio ospitato presso il ristorante Le Vinaie

Casalnoceto: Dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17 Giornate Fai d’autunno vista ai seguenti luoghi: l’Oratorio di San Rocco, ricavato all’interno dell’antica fortificazione viscontea, dove convivono elementi militari originari come feritoie difensive insieme a pregevoli altari e decorazioni successive; la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, punto di riferimento per la vita spirituale e la tradizione devozionale di Casalnoceto; la Chiesa di Santa Maria nella frazione di Rosano; la straordinaria Villa Spinola, scrigno di arte e memoria secolare legata alle grandi famiglie del passato. L’esperienza di visita si allargherà anche alle strade del centro.

Sarezzano: in piazza Marconi Festa patronale con prodotti tipici e musica oltre a celebrazione della Santa Messa della festa; la tradizionale farinata del Don allestita presso i locali dell’oratorio; l’avventuroso ponte tibetano allestito per i più giovani in collaborazione con il CAI Tortona; l’emozione del “battesimo della sella” con i pony; area giochi animata da gonfiabili e mercatino con banchetti per le vie del paese.