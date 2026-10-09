Pomeriggio di paura a Tortona per un violento incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 9 ottobre, poco dopo le 16:30 al termine di corso Pilotti, nei pressi del bivio per Garbagna. Un uomo di 80 anni, al volante di una Suzuki, ha perso il controllo del mezzo finendo per sbandare e schiantarsi contro una colonnina del gas metano, tranciando di netto la condotta e provocando una pericolosa fuga di combustibile prima che la vettura si ribaltasse. L’anziano è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è stato liberato dall’intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Novi Ligure dai sanitari del 118.

La dinamica dello schianto e la fuga di gas

Stando ai primissimi accertamenti effettuati sul posto, il conducente ottantenne stava percorrendo la direttrice viaria quando, per cause ancora in corso di verifica, la Suzuki ha deviato improvvisamente dalla carreggiata:

la vettura ha sbandato impattando con violenza contro la colonnina del gas posizionata a bordo strada;

l’urto ha provocato la tranciatura immediata della tubazione, con conseguente fuoriuscita di gas nell’area circostante;

a causa del forte impatto la macchina si è ribaltata su se stessa, terminando la corsa capottata e intrappolando il conducente tra le lamiere deformate.

L’intervento dei soccorsi e la viabilità

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per scongiurare ulteriori pericoli e prestare aiuto al pensionato:

i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona hanno operato per estrarre il ferito dal veicolo incidentato e mettere contestualmente in sicurezza l’impianto del gas danneggiato;

il personale sanitario del 118 ha preso in carico l’uomo che, pur avendo riportato ferite nello scontro, in base ai primi riscontri medici non risulterebbe in pericolo di vita;

il ferito è stato successivamente trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti e le cure del caso;

gli agenti della Polizia Municipale di Tortona sono intervenuti per eseguire i rilievi di rito e gestire la circolazione viaria, istituendo temporaneamente il senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata;

I pompieri hanno provveduto a chiudere provvisoriamente il tubo tranciato evitando la fuoriuscita del gas in attesa dei tecnici specializzati che sono intervenuti in breve tempo.