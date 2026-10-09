La profonda incertezza che avvolge gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia suscita la forte e sentita reazione della Chiesa locale. I vescovi di Genova e Tortona, monsignor Marco Tasca e monsignor Guido Marini, sono intervenuti congiuntamente per esprimere grande apprensione dopo l’annuncio della fermata temporanea generale degli impianti. Riconoscendosi nelle preoccupazioni già manifestate dai sindaci di Novi Ligure e del capoluogo ligure, i due presuli rivolgono un accorato appello a tutte le parti in causa affinché prevalga la via del dialogo, con l’obiettivo primario di scongiurare tensioni sociali e tutelare l’occupazione e il futuro industriale del Paese.

L’allarme per i lavoratori e per l’indotto

La voce dei Pastori delle diocesi coinvolte si alza a difesa di chi sta vivendo ore di profonda angoscia per il proprio sostentamento economico. Nelle parole degli ecclesiastici emerge con chiarezza come il dramma non tocchi solo i confini delle fabbriche, ma rischi di minare la stabilità di intere comunità locali.

I due vescovi spiegano infatti: «Condividendo, come Pastori, la preoccupazione espressa dai sindaci di Genova e Novi Ligure nel comunicato dell’8 ottobre 2026 in merito alla fermata temporanea generale degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, desideriamo richiamare l’attenzione soprattutto sulla sorte, sempre più incerta, dei lavoratori e delle loro famiglie. Le ricadute sui territori coinvolti sono innegabili. Auspichiamo che sia ancora possibile individuare una soluzione capace di limitare le conseguenze più dolorose della crisi, salvaguardando i posti di lavoro nelle aziende direttamente interessate, l’occupazione dell’indotto e il futuro dell’industria siderurgica nel nostro Paese».

L’appello alla responsabilità e alla pace sociale

Davanti all’acuirsi della crisi, la Chiesa sottolinea con fermezza la necessità di una convergenza comune tra istituzioni, aziende e rappresentanze sindacali, indicando alcune priorità irrinunciabili:

agire con senso di responsabilità condivisa di fronte a una fase storica estremamente delicata;

favorire costantemente il dialogo e aprire ogni possibile percorso di confronto negoziale;

scongiurare che la comprensibile esasperazione di chi vede a rischio il proprio futuro si trasformi in reazioni violente, preservando la convivenza civile e la serenità del territorio;

porre al centro di ogni scelta la salvaguardia della dignità umana delle persone e dei loro cari.

«La tutela del lavoro, della dignità delle persone e delle loro famiglie – concludono monsignor Marco Tasca e monsignor Guido Marini – richiede l’impegno concreto e condiviso di tutti».

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