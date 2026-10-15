Un fronte comune tra istituzioni civili e forze dell’ordine per contrastare la violenza di genere e garantire supporto tempestivo a chi si trova in condizioni di vulnerabilità: è questo il cuore della presentazione ufficiale del nuovo opuscolo divulgativo svoltasi a Tortona, promossa dal Comune e dalla Consulta Pari Opportunità. All’appuntamento ha preso parte attiva l’Arma dei Carabinieri con il Comandante della Compagnia cittadina, Maggiore Bellotti, al fianco dell’Assessore Tramarin e dei referenti dei partner operativi coinvolti nel progetto. Lo strumento informativo nasce con l’intento primario di far conoscere i percorsi di tutela presenti sul territorio, fornendo canali immediati di contatto e orientamento per prevenire ogni forma di maltrattamento e offrire protezione alle vittime.

L’opuscolo informativo e l’accesso rapido tramite QR Code

La pubblicazione punta sull’immediatezza della consultazione per raggiungere il più ampio numero di persone possibile:

titolo dell’iniziativa editoriale: “Contro la violenza sulle donne”;

presenza di un QR Code posizionato direttamente sulla copertina, studiato per consentire un accesso rapido, diretto e riservato a tutte le indicazioni utili;

orientamento dettagliato sui servizi di assistenza, presa in carico, tutela e protezione attivi sia a livello locale sia su scala provinciale;

strumento pratico pensato per facilitare la richiesta di aiuto da parte di potenziali vittime o di persone a conoscenza di situazioni a rischio.

Una sinergia territoriale tra enti, centri specializzati e servizi sociali

Il progetto ha visto la convergenza di diverse realtà che operano quotidianamente a presidio della legalità e del benessere sociale:

patrocinio formale concesso dalla Provincia di Alessandria;

sostegno e patrocinio della Consulta Regionale Pari Opportunità del Piemonte;

collaborazione operativa garantita dal centro antiviolenza Me.dea;

partecipazione attiva dei servizi socio-assistenziali del CISA (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali).

Il ruolo costante dell’Arma a tutela delle persone vulnerabili

La partecipazione dei Carabinieri alla presentazione testimonia la vicinanza quotidiana e l’impegno costante dell’Arma nelle attività di ascolto e prevenzione:

consolidamento del coordinamento operativo tra forze di polizia e istituzioni cittadine per il contrasto ai reati di genere;

presenza attiva sul territorio fondata su tempestività d’azione, solidarietà e accoglienza riservata;

rafforzamento della rete capillare di protezione pensata per intercettare precocemente segnali di disagio, sofferenza o violenza all’interno della comunità tortonese.