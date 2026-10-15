Titolo opzione 1: Cinema a Tortona: la programmazione del Megaplex Stardust dal 15 al 21 ottobre con tutte le trame e gli orari

Titolo opzione 2: Grandi novità e prime visioni al Megaplex Stardust di Tortona: guida completa ai film e agli spettacoli in sala

Nuova settimana ricca di appuntamenti cinematografici al Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale Oasi di Tortona, con una programmazione valida da giovedì 15 a mercoledì 21 ottobre che spazia tra grandi produzioni internazionali, cinema d’autore, animazione per famiglie, thriller e pellicole di impegno civile. Il cartellone propone titoli attesissimi con protagonisti del calibro di Brad Pitt, Jessica Chastain, Robert Pattinson, Edoardo Leo e ricostruzioni intense come la biografia di Pino Daniele o la vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu. Di seguito il compendio completo con le trame dettagliate di ogni opera e tutti gli orari delle proiezioni nelle diverse giornate.

Azione, battaglie e grandi sfide

Street Fighter (Azione – Durata: 120 minuti) Regia: János Zsombolyai e Kitao Sakurai Cast: Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Callina Liang, Eric André, David Dastmalchian Trama: Nel 1993, all’epoca d’oro delle sale giochi e delle sfide ai cabinati, i lottatori Ryu e Ken Masters hanno preso strade diverse dopo un passato di fraterna amicizia. Convinti dalla misteriosa Chun-Li a partecipare al World Warrior Tournament indetto da M. Bison, i due risalgono sul ring scoprendo una cospirazione globale che li costringerà a superare ogni rivalità per salvare l’umanità. Orari di proiezione: giovedì e venerdì ore 21:00; sabato ore 17:40 e 21:00; domenica ore 15:10, 17:40 e 21:00; lunedì e mercoledì ore 21:00.

(Azione – Durata: 120 minuti) Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio (Azione – Durata: 101 minuti) Regia: David Ayer Cast: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe Trama: In seguito a un grave disastro aereo, l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont si ritrova isolato tra i ghiacci e le montagne impervie dell’Alaska. La sua unica speranza di salvezza è il fedele cane militare Odino, con il quale dovrà affrontare condizioni meteo estreme e le insidie della natura più ostile. Orari di proiezione: tutti i giorni alle ore 22:10.

(Azione – Durata: 101 minuti)

Thriller claustrofobici, inchieste e orrore psicologico

Whalefall: Nella balena (Thriller – Durata: 107 minuti) Regia: Brian Duffield Cast: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, Jane Levy, John Ortiz Trama: Il giovane Jay Gardiner si immerge al largo delle coste della California per recuperare i resti del padre sommozzatore, toltosi tragicamente la vita in mare. Durante la perlustrazione viene inghiottito da un gigantesco capodoglio di sessanta tonnellate: intrappolato nell’oscurità del ventre del cetaceo, il ragazzo ha davanti a sé una drammatica corsa contro il tempo con appena un’ora di ossigeno nella bombola. Orari di proiezione: giovedì e venerdì ore 21:30; sabato ore 17:30 e 21:30; domenica ore 15:20, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì ore 21:30.

(Thriller – Durata: 107 minuti) Primetime (Thriller – Durata: 120 minuti) Regia: Lance Oppenheim Cast: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Sean Bridgers, Jessica Blackmore, Anna Faris Trama: Nel 2006 il giornalista Chris Hansen ottiene una travolgente notorietà televisiva grazie al programma “To Catch a Predator”, inchiodando presunti predatori sessuali con telecamere nascoste e blitz sotto copertura. Il successo di prima serata accende però complessi interrogativi sul labile confine che separa il dovere di cronaca dallo spettacolo e dalla giustizia mediatica. Orari di proiezione: giovedì e venerdì ore 20:00; sabato e domenica ore 17:30 e 20:00; lunedì e mercoledì ore 20:00.

(Thriller – Durata: 120 minuti) Mammina (Horror – Durata: 93 minuti) Regia: Rob Savage Cast: Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Arian Moayed, Sean Kaufman, Alec Secareanu, Travis Nelson, Adam Silver, Hayley Spelman Trama: Una bimba di otto anni comincia a vivere un incubo nella nuova abitazione in cui si è stabilita la famiglia. A perseguitarla è una presenza ambigua e inquietante denominata “L’Altra Mamma”, pronta a insinuarsi nei suoi pensieri mentre le tensioni familiari precipitano progressivamente nel caos. Orari di proiezione: tutti i giorni alle ore 19:50 e 22:20.

(Horror – Durata: 93 minuti)

Biografie, drammi familiari e cinema di impegno civile

Je so’ pazzo (Biografico – Durata: 105 minuti) Regia: Nicola Prosatore Cast: Massimiliano Caiazzo Trama: L’appassionante ascesa di Pino Daniele, dagli anni dell’infanzia segnati da dolorose ferite familiari nei vicoli napoletani fino al trionfale concerto del 1981 davanti a duecentomila persone. Un viaggio nelle fragilità, negli amori e nella rivoluzione artistica di un cantautore capace di fondere il blues e il jazz con la canzone partenopea. Orari di proiezione: giovedì, venerdì e sabato ore 20:00; domenica ore 15:30, 17:40 e 20:00; lunedì e mercoledì ore 20:00.

(Biografico – Durata: 105 minuti) L’Estranea (Drammatico – Durata: 115 minuti) Regia: Paolo Strippoli Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Marina Limosani, Raffaele Braia Trama: Durante una sera di pioggia Anna confessa alla figlia Alice un segreto custodito per vent’anni: aver stretto un accordo con un’oscura entità per salvarle la vita dopo un gravissimo incidente infantile. La scioccante verità sconvolge la vita della ragazza, chiamata a fare i conti con un pesante fardello ereditato dal passato. Orari di proiezione: giovedì e venerdì ore 21:30; sabato ore 17:30 e 21:30; domenica ore 15:10, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì ore 21:30.

(Drammatico – Durata: 115 minuti) Se ami qualcuno dillo (Drammatico – Durata: 100 minuti) Regia: Marco Bonini Cast: Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Biagio Venditti Trama: Colto da un malore durante un tradimento, Sergio entra in coma. Nella sala d’attesa dell’ospedale si ritrovano la compagna, l’ex consorte e il figlio. Quando l’uomo riapre gli occhi manifesta una personalità regredita all’infanzia, dolce e disarmante, che trasformerà la sua degenza in una preziosa occasione di riscatto e affetto. Orari di proiezione: giovedì e venerdì ore 20:10; sabato e domenica ore 17:30 e 20:10; lunedì e mercoledì ore 20:10.

(Drammatico – Durata: 100 minuti) Zustissia (Drammatico – Durata: 101 minuti) Regia: David Ayer Cast: Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Jacopo Cullin, Paola Giannini, Francesco Colella, Geppi Cucciari, Philippine Leroy-Beaulieu Trama: La ricostruzione del più clamoroso errore giudiziario della storia italiana: l’ingiusta condanna all’ergastolo del pastore Beniamino Zuncheddu per la strage del 1991 sui monti sardi e la lunga battaglia legale condotta dall’avvocato Mauro Trogu fino all’assoluzione definitiva nel 2024. Orari di proiezione: giovedì, venerdì e sabato ore 22:00; sabato e domenica anche ore 17:30 e 20:10; lunedì e mercoledì ore 20:10.

(Drammatico – Durata: 101 minuti) Naza (Documentario – Durata: 80 minuti) Regia: Yuval Abraham e Rachel Szor Trama: Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il documentario approfondisce i protocolli militari israeliani e l’uso dell’acronimo “NAZA”, impiegato secondo le inchieste giornalistiche indipendenti per definire le stime sui civili coinvolti nei raid aerei su Gaza. Orari di proiezione: tutti i giorni alle ore 19:50.

(Documentario – Durata: 80 minuti)

Animazione per bambini e famiglie

Frankie e le creature dimenticate (Animazione – Durata: 92 minuti) Regia: Steve Hudson Trama: Sulla collina di Grubbers Nubbin sorge il laboratorio di un bizzarro scienziato che crea creature incredibili per poi scordarsene subito dopo. A prendersi cura dei mostriciattoli abbandonati è Stitch Head, il primo esperimento del professore, sempre rimasto nell’ombra. Orari di proiezione: sabato ore 17:40; domenica spettacoli pomeridiani.

(Animazione – Durata: 92 minuti)

Recapiti del cinema e consultazione online

Il complesso cinematografico tortonese è attivo presso il centro commerciale con canali dedicati per la consultazione delle sale e delle schede dei film:

Indirizzo: Megaplex Stardust, Città Commerciale Oasi, Tortona;

Megaplex Stardust, Città Commerciale Oasi, Tortona; Sito internet ufficiale: www.megaplex-stardust.com.

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