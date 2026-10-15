Sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00 il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo accoglierà il concerto inaugurale del ciclo “All’ombra del Gigante: Il genio di Beethoven e le voci dimenticate della sua era”, proposto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo con l’evento intitolato “Beethoven prima di Beethoven tra equilibrio e tempesta”. Sotto la guida del maestro Mateusz Molęda e con la partecipazione del celebre pianista solista Albert Mamriev, la serata metterà a confronto il celebre Concerto n. 3 op. 37 di Ludwig van Beethoven con la rara Sinfonia op. 33 di Anton Eberl. L’iniziativa nasce con l’obiettivo culturale di restituire al pubblico la ricchezza musicale a cavallo tra Settecento e Ottocento, riscoprendo autori ingiustamente dimenticati accanto ai massimi maestri del repertorio sinfonico.

Il programma musicale: il confronto tra Eberl e Beethoven

La serata condurrà gli spettatori in un percorso attraverso le tensioni ideali e formali che hanno segnato il passaggio dal Classicismo viennese alle prime grandi innovazioni preromantiche:

Prima parte: esecuzione del celeberrimo Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37 di Ludwig van Beethoven, affidato alla maestria e alla sensibilità del pianista Albert Mamriev;

esecuzione del celeberrimo Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37 di Ludwig van Beethoven, affidato alla maestria e alla sensibilità del pianista Albert Mamriev; Seconda parte: riscoperta della Sinfonia in mi bemolle maggiore, op. 33 di Anton Eberl, pagina orchestrale di mirabile simmetria ed eleganza formale, applaudita ai suoi tempi dal pubblico viennese;

riscoperta della Sinfonia in mi bemolle maggiore, op. 33 di Anton Eberl, pagina orchestrale di mirabile simmetria ed eleganza formale, applaudita ai suoi tempi dal pubblico viennese; Il contesto storico: un dialogo ideale tra l’armonia classica rappresentata dalla partitura di Eberl e l’irrompere della passione drammatica del do minore beethoveniano, dove il solista entra in una vibrante dialettica con la massa orchestrale.

I protagonisti sul podio e al pianoforte

L’appuntamento musicale vedrà la presenza di due interpreti di spicco della scena concertistica internazionale:

M° Mateusz Molęda: direttore d’orchestra tedesco-polacco, già affermato pianista concertista, allievo di maestri quali Marek Janowski e vincitore del prestigioso primo premio al Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Sergei Kussewitzky”, apprezzato per l’energia e il rigore sul podio;

direttore d’orchestra tedesco-polacco, già affermato pianista concertista, allievo di maestri quali Marek Janowski e vincitore del prestigioso primo premio al Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Sergei Kussewitzky”, apprezzato per l’energia e il rigore sul podio; Albert Mamriev: solista israeliano pluripremiato a livello mondiale, celebre per il suo magnetico virtuosismo tecnico e la profondità espressiva, doti ideali per interpretare la potenza e il lirismo del sinfonismo beethoveniano.

Informazioni di accesso, abbonamenti e canali informativi

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo garantisce formule di accesso dedicate a diverse fasce di pubblico e canali diretti per seguire l’intera stagione:

Tipologie di ingresso: biglietti a tariffa intera, riduzioni previste per gli over 65 e agevolazioni per i giovani under 18;

biglietti a tariffa intera, riduzioni previste per gli over 65 e agevolazioni per i giovani under 18; Accessibilità: ingresso gratuito riservato alle persone con disabilità;

ingresso gratuito riservato alle persone con disabilità; Card e abbonamenti: disponibili soluzioni a ingressi multipli per seguire l’intera programmazione concertistica, consultabili e acquistabili tramite il sito ufficiale della Fondazione;

disponibili soluzioni a ingressi multipli per seguire l’intera programmazione concertistica, consultabili e acquistabili tramite il sito ufficiale della Fondazione; Canali social: profili ufficiali della Sinfonica attivi su Facebook e Instagram;

profili ufficiali della Sinfonica attivi su Facebook e Instagram; Servizio informativo WhatsApp: attivo il canale “Amici della Sinfonica”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente salvando in rubrica il recapito telefonico 347 5742190 e inviando un messaggio con il testo “Voglio iscrivermi”.