Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria di Alessandria ha consentito di interrompere una grave situazione di pericolo all’interno dello scalo cittadino, traendo in arresto un uomo ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni di una donna. La vittima, che presentava evidenti segni di recenti violenze fisiche ed era sottoposta a continue minacce e condotte di controllo assillante, è riuscita a lanciare l’allarme confidandosi con discrezione alla responsabile di un negozio della stazione. L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di bloccare l’aggressore e metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, riportando l’attenzione sull’importanza cruciale di riconoscere ogni segnale d’aiuto per contrastare sul nascere la violenza.

La richiesta di soccorso nel negozio e l’arresto

L’operazione condotta dagli agenti della Polfer si è sviluppata rapidamente all’interno degli spazi ferroviari alessandrini:

la donna, che si trovava in compagnia dell’uomo, è riuscita ad avvicinare con cautela la responsabile di un esercizio commerciale della stazione per chiedere aiuto;

la commerciante ha dato subito l’allarme, consentendo l’arrivo immediato sul posto della pattuglia della Polizia Ferroviaria;

gli agenti hanno trovato la donna in forte stato di agitazione emotiva e con evidenti tracce di recenti percosse sul corpo;

i successivi accertamenti hanno fatto emergere una prolungata condotta fatta di minacce reiterate, pesanti limitazioni personali e violenze fisiche continue;

l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate, venendo posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il “Signal for Help”: come riconoscere la richiesta d’aiuto

Nel corso della drammatica vicenda la donna aveva tentato di comunicare il proprio stato di pericolo utilizzando il “Signal for Help”, il segnale convenzionale internazionale antiviolenza, senza che venisse colto da chi la circondava:

Come si esegue: si mostra il palmo aperto verso l’interlocutore, si piega il pollice verso l’interno e si chiudono le restanti quattro dita sopra il pollice, simulando una trappola;

si mostra il palmo aperto verso l’interlocutore, si piega il pollice verso l’interno e si chiudono le restanti quattro dita sopra il pollice, simulando una trappola; Cosa fare se lo si nota: valutare con attenzione il contesto circostante e intervenire in modo discreto per proteggere la vittima, evitando di affrontare direttamente il malintenzionato;

valutare con attenzione il contesto circostante e intervenire in modo discreto per proteggere la vittima, evitando di affrontare direttamente il malintenzionato; In caso di pericolo imminente: comporre immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 per attivare l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli strumenti a tutela delle vittime e l’ammonimento del Questore

La Polizia di Stato ricorda che atteggiamenti intimidatori, pedinamenti, comportamenti ossessivi e minacce non devono mai essere trascurati o minimizzati:

L’ammonimento del Questore: rappresenta un efficace strumento di prevenzione che la vittima di stalking può richiedere prima di formalizzare la querela penale;

rappresenta un efficace strumento di prevenzione che la vittima di stalking può richiedere prima di formalizzare la querela penale; Violenza domestica: in presenza di condotte violente in ambito familiare o affettivo, il Questore ha facoltà di adottare l’ammonimento anche d’ufficio, sulla base di segnalazioni non anonime verificate dagli inquirenti;

in presenza di condotte violente in ambito familiare o affettivo, il Questore ha facoltà di adottare l’ammonimento anche d’ufficio, sulla base di segnalazioni non anonime verificate dagli inquirenti; Numeri utili di supporto: oltre al 112 per le emergenze immediate, è sempre attivo su tutto il territorio nazionale il numero verde 1522, servizio gratuito operativo 24 ore su 24 dedicato al supporto, all’ascolto e all’orientamento per vittime di violenza e stalking.