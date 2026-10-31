Domenica 1° novembre il centro storico di Diano Marina si prepara ad accogliere “Diano Colleziona”, la tradizionale mostra mercato dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato. L’evento animerà l’isola pedonale cittadina con un appuntamento fisso, offrendo a residenti, curiosi e appassionati l’opportunità di passeggiare per l’intera giornata tra bancarelle ricche di oggetti unici, storia e rarità.

Un salotto a cielo aperto per l’antiquariato

La manifestazione si svolgerà per l’intero arco della giornata, accogliendo i visitatori dalle ore 08:00 fino a tardo pomeriggio. Il percorso espositivo troverà spazio nel cuore pulsante e pedonale della città, concentrandosi specificamente nelle eleganti cornici di Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà. L’iniziativa è in programma per tutto l’anno e segue la cadenza della prima domenica di ogni mese, tranne alcune eccezioni

Informazioni e contatti utili

L’organizzazione e la gestione della mostra mercato sono affidate all’Associazione La Luna. Chiunque desideri ricevere maggiori informazioni sull’evento o sia interessato a partecipare come espositore, può rivolgersi direttamente al referente incaricato, il signor Lorenzo Coppero, attraverso i seguenti canali:

Telefono: 338.3228503

338.3228503 Email: lorenzocoppero@gmail.com