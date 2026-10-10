Via libera alle luminarie per il prossimo Natale: la Giunta comunale di Tortona, guidata dal sindaco Federico Chiodi, ha approvato all’unanimità il piano di allestimento per le festività natalizie 2026 che illuminerà le vie, le piazze del centro storico e tutte le frazioni cittadine. L’iniziativa punta a ricreare un clima di festa, fiducia e condivisione per grandi e piccini, confermando un allestimento coordinato sul piano estetico e tecnico per valorizzare l’immagine della città. L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è sostenere il tessuto commerciale urbano e le attività del Distretto Urbano del Commercio (DUC), richiamando visitatori e incentivando l’attrattiva turistica dell’intero territorio.

Un progetto coordinato per centro storico e frazioni

L’Amministrazione comunale prende integralmente in carico il progetto di illuminazione natalizia, garantendo un’installazione armonizzata che eviti interferenze e assicuri sincronismo nelle accensioni:

allestimento di luminarie e alberi decorati nelle principali piazze e lungo le vie del centro storico;

installazioni luminescenti e attrattive pensate per accogliere famiglie, residenti e turisti durante gli acquisti natalizi;

presenza confermata delle luminarie in tutte le frazioni del territorio comunale, con installazioni proporzionate ai nuclei abitativi per assicurare a tutti i cittadini la piena atmosfera di festa;

valorizzazione e rivitalizzazione del commercio di vicinato attraverso la sinergia strategica con il DUC (Distretto Urbano del Commercio).

Le modalità di copertura e la gestione dell’intervento

La delibera di giunta – alla quale hanno preso parte il vicesindaco Daniele Calore, gli assessori Fabio Morreale, Anna Sgheiz, Pierpaolo Pareti e Giordana Tramarin, con l’assistenza del segretario generale Sandro Sciamanna – stabilisce le diverse linee di copertura per la realizzazione delle decorazioni luminose:

contributi derivanti dalle sponsorizzazioni dei privati che hanno risposto all’avviso pubblico approvato dalla Giunta per l’iniziativa “Natale a Tortona 2026”;

ricorso alla domanda di finanziamento presentata dal Comune alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

impiego di risorse stanziate direttamente dall’ente municipale.

L’adozione di tutti i provvedimenti necessari e operativi per dare tempestiva attuazione all’allestimento è affidata al Settore Servizi alla Persona e alla Comunità guidato dal dirigente Corrado Ernesto D’Andrea.

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