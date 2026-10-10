Nessuna sosta estiva per la cura, il decoro e la gestione del patrimonio comunale di Tortona: malgrado il tradizionale periodo feriale, nei mesi di luglio e agosto 2026 i servizi manutentivi cittadini hanno operato a pieno ritmo. A certificarlo è il quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL) approvato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona, guidato dalla dirigente ingegner Laura Lucotti, che dà il via libera alla liquidazione di un importo imponibile pari a 158.797,53 euro per le attività eseguite nel pieno della stagione estiva. Un intervento continuo e capillare che conferma come la macchina operativa municipale non abbia rallentato le proprie attività di presidio urbano durante i mesi più caldi dell’anno.

Gli ambiti d’intervento e le ditte operative

L’appalto biennale abbraccia i settori nevralgici del territorio:

cura e manutenzione del verde pubblico, delle fioriere, delle fontane e dei parchi gioco;

pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;

manutenzione e ripristino della segnaletica stradale;

gestione e custodia dei servizi cimiteriali cittadini.

La contabilità estiva e la direzione dei lavori

La regolarità tecnica e quantitativa delle prestazioni svolte fino al 31 agosto 2026 è stata asseverata dalla direzione dell’esecuzione del contratto, affidata all’architetto Augusto Alice affiancato dai direttori operativi geometra Massimo Marchesotti e geometra Giuliano Guerci, di concerto con il procuratore e coordinatore tecnico dell’impresa Maurizio Torriglia:

l’importo lordo complessivo dei servizi realizzati dall’avvio dell’appalto ha raggiunto 727.518,29 euro, rideterminato al netto del ribasso d’asta del 14,50% in 622.570,44 euro;

per il solo bimestre feriale di luglio e agosto 2026, la quota netta maturata e approvata nello schema del certificato di pagamento numero 4 ammonta a 158.797,53 euro (dedotta la prescritta ritenuta di legge dello 0,50%);

tutti gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario) sono stati sottoscritti regolarmente senza alcuna riserva.