Attimi di forte apprensione e scompiglio nel cuore di Tortona, dove piazza Duomo è stata teatro di concitati momenti di tensione tra giovanissimi che per fortuna sono durati lo spazio di brevissimo tempo. Proprio di fronte alla cattedrale è scoppiato un acceso diverbio tra alcuni ragazzi culminato nell’azione di uno di loro che, palesemente in stato di alterazione da alcol, si è messo alla guida sfrecciando nella piazza e finendo per schiantarsi contro una transenna. L’episodio ha scatenato un immediato fuggi fuggi tra i tanti coetanei a passeggio, fortunatamente senza provocare feriti, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona.

La lite davanti alla chiesa e lo schianto

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma intervenuti sul posto per accertare i fatti, la situazione è degenerata in pochi istanti:

alcuni giovani hanno iniziato a litigare violentemente tra loro proprio nello spazio antistante la cattedrale cittadina;

un ragazzo visibilmente ubriaco, al culmine del confronto, è salito a bordo di una vettura attraversando la piazza a velocità sostenuta;

la folle corsa del mezzo si è conclusa urtando e abbattendo una transenna posizionata nell’area.

Paura tra i passanti e indagini dei Carabinieri

Il forte impatto e l’andatura pericolosa del veicolo hanno allarmato i numerosi cittadini presenti:

tra i tanti ragazzi a passeggio nel centro cittadino è scattato un repentino fuggi fuggi generale nel timore che potesse consumarsi una tragedia;

l’allarme si è fortunatamente ridimensionato nell’arco di pochi secondi, poiché non si è registrato alcun ferito;

i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno avviato le indagini di rito per ricostruire nei dettagli la dinamica e procedere all’identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella lite e negli atti successivi.

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