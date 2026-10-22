Diano Marina pianifica con largo anticipo il ritorno di uno dei suoi appuntamenti di punta e predispone un percorso promozionale dedicato per lanciare la quattordicesima edizione di “Aromatica profumi e sapori della Riviera Ligure”, in calendario dal 7 al 9 maggio 2027. Il Settore Turismo del Comune, guidato dalla responsabile Patrizia D’Agostino, ha formalizzato l’affidamento del progetto speciale “Aromatica Off” alla società Gestioni Municipali Spa. L’iniziativa di comunicazione e valorizzazione del territorio si svilupperà a partire da novembre 2026 e proseguirà fino ad aprile 2027, accompagnando residenti e turisti verso la grande manifestazione primaverile.

Verso la quattordicesima edizione: gli obiettivi di “Aromatica Off”

Il progetto nasce con il preciso intento di estendere nel tempo la visibilità dell’evento enogastronomico:

promozione e lancio della quattordicesima edizione della rassegna “Aromatica profumi e sapori della Riviera Ligure”;

date ufficiali della grande manifestazione cittadina, fissate dal 7 al 9 maggio 2027;

programmazione delle attività di “Aromatica Off” nell’arco di sei mesi, dal mese di novembre 2026 fino ad aprile 2027;

sinergia organizzativa consolidata tra il Comune di Diano Marina e la società Gestioni Municipali Spa in regime di co-organizzazione.

I dettagli dell’affidamento e le procedure amministrative

La definizione tecnica e burocratica dell’incarico è stata curata dagli uffici del municipio dianese:

Ente procedente: Comune di Diano Marina, Settore VI – Turismo, Sport e Commercio, Ufficio Turismo;

Comune di Diano Marina, Settore VI – Turismo, Sport e Commercio, Ufficio Turismo; Responsabile del Servizio: Patrizia D’Agostino;

Patrizia D’Agostino; Soggetto affidatario: società Gestioni Municipali Spa, con sede in Piazza Martiri della Libertà 4 a Diano Marina (Partita IVA 01320870080);

società Gestioni Municipali Spa, con sede in Piazza Martiri della Libertà 4 a Diano Marina (Partita IVA 01320870080); Motivazioni dell’incarico: scelta motivata dalla comprovata esperienza, affidabilità e competenza tecnica dimostrata dalla società nel campo della promozione turistica e nella gestione di eventi;

scelta motivata dalla comprovata esperienza, affidabilità e competenza tecnica dimostrata dalla società nel campo della promozione turistica e nella gestione di eventi; Procedura di gara: affidamento formalizzato mediante trattativa diretta condotta sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

affidamento formalizzato mediante trattativa diretta condotta sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); Codice Identificativo di Gara (CIG): BD6E681947;

BD6E681947; Verifiche di legge: riscontro positivo della regolarità contributiva tramite DURC online e confermata iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona).

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