Prosegue il piano di valorizzazione e riqualificazione urbana a Diano Marina, con un’attenzione strategica rivolta al potenziamento dei servizi lungo il tracciato della Ciclovia Tirrenica nell’ottica di incentivare un turismo destagionalizzato e attrattivo in ogni periodo dell’anno. Il Settore Lavori Pubblici del Comune, guidato dal responsabile ingegnere Elena Muscarella, ha perfezionato gli atti amministrativi relativi alla fornitura dei nuovi arredi urbani destinati al percorso ciclabile litoraneo, affidati alla ditta specializzata Metalco S.r.l. L’intervento punta a rendere l’infrastruttura sempre più accogliente, funzionale e fruibile per residenti e visitatori anche fuori dalla stagione estiva, integrando la mobilità dolce con la promozione del territorio costiero.

Arredi di qualità per la Ciclovia e promozione turistica tutto l’anno

L’installazione delle nuove dotazioni si inserisce in una precisa visione di sviluppo sostenibile e attrattività del comprensorio:

inserimento organico dell’intervento nelle politiche di valorizzazione turistica promosse dal Comune di Diano Marina, orientate a rendere la città viva e accogliente anche al di fuori della stagione estiva;

potenziamento del tracciato della Ciclovia Tirrenica con elementi di arredo urbano moderni e funzionali, pensati per qualificare gli spazi pubblici e favorire la fruizione pedonale e ciclabile;

sostegno al turismo outdoor ed ecosostenibile, leva strategica per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e intercettare appassionati delle due ruote, sportivi e famiglie durante tutto l’arco dei dodici mesi.

L’affidamento e i dettagli della procedura amministrativa

La definizione burocratica dell’incarico è stata curata direttamente dagli uffici tecnici del municipio dianese:

Ente appaltante: Comune di Diano Marina, Settore V – Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio;

Comune di Diano Marina, Settore V – Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio; Responsabile del Settore: ingegnere Elena Muscarella;

ingegnere Elena Muscarella; Fornitura: arredi urbani specificamente destinati al percorso della Ciclovia Tirrenica;

arredi urbani specificamente destinati al percorso della Ciclovia Tirrenica; Azienda affidataria: ditta Metalco S.r.l., con sede legale in via della Fornace 44 a Castelminio di Resana (Treviso) – Partita IVA 04299810269;

ditta Metalco S.r.l., con sede legale in via della Fornace 44 a Castelminio di Resana (Treviso) – Partita IVA 04299810269; Codice Identificativo di Gara (CIG): BB9A2A7096;

BB9A2A7096; Provvedimento: determinazione dirigenziale adottata per perfezionare gli impegni contabili e completare formalmente le procedure contrattuali legate all’appalto.