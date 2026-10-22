Un viaggio affascinante che collega le colline monferrine alla raffinata cultura del Sol Levante attraverso la storia del collezionismo e delle grandi rotte ottocentesche. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 16:00, il Museo Civico di Casale Monferrato ospiterà la visita guidata tematica intitolata “Dal Monferrato al Sol Levante”, curata da Barbara Corino. L’appuntamento nasce in ideale dialogo con l’esposizione “Kochō. Eleganti metamorfosi”, allestita al Castello del Monferrato su impulso dell’Associazione Culturale Yamato, e si propone di svelare il legame profondo tra la comunità locale e il Giappone attraverso le preziose testimonianze custodite nelle collezioni museali cittadine.

Alla scoperta dell’Oriente e dei “semai” casalesi

Il percorso tematico guiderà i visitatori tra reperti, memorie d’epoca e racconti di viaggio:

valorizzazione degli oggetti e delle testimonianze storiche legati alle esplorazioni e ai viaggi intorno al mondo;

focus speciale dedicato alla figura dei “semai” casalesi dell’Ottocento, intraprendenti imprenditori della seta e collezionisti d’arte;

riscoperta dell’apertura culturale del territorio monferrino verso le tradizioni orientali grazie agli scambi commerciali e agli interessi degli studiosi locali;

approfondimento del dialogo tra le raccolte permanenti del Museo Civico e le tematiche artistiche della mostra “Kochō. Eleganti metamorfosi”, inaugurata lo scorso 10 ottobre al Castello.

Dettagli utili e modalità di partecipazione

Tutte le indicazioni pratiche per prendere parte all’iniziativa culturale a Casale Monferrato:

Iniziativa: visita guidata tematica “Dal Monferrato al Sol Levante”;

visita guidata tematica “Dal Monferrato al Sol Levante”; A cura di: Barbara Corino;

Barbara Corino; Data e orario: sabato 24 ottobre 2026, alle ore 16:00;

sabato 24 ottobre 2026, alle ore 16:00; Sede: Museo Civico di Casale Monferrato;

Museo Civico di Casale Monferrato; Biglietteria: partecipazione alla visita guidata con biglietto d’ingresso al Museo Civico, con tariffa ridotta per le categorie convenzionate e ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei;

partecipazione alla visita guidata con biglietto d’ingresso al Museo Civico, con tariffa ridotta per le categorie convenzionate e ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei; Progetto correlato: mostra dell’Associazione Culturale Yamato al Castello del Monferrato.