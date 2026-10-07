Dopo il successo delle iniziative di settembre, culminate con il tutto esaurito registrato alle masterclass della Festa del Vino del Monferrato a Casale e a Regionando a San Salvatore Monferrato, la sezione di Alessandria dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) apre un mese di ottobre denso di appuntamenti dedicati alla cultura enologica. Il programma propone serate tematiche alla scoperta di accostamenti gastronomici innovativi, un approfondimento di prestigio dedicato all’anima più autentica del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il debutto della prima edizione del corso introduttivo all’assaggio, pensato per coinvolgere neofiti, appassionati e addetti ai lavori tra lezioni teoriche e visite guidate nei vigneti del territorio.

Due eventi speciali: abbinamenti a Conzano e le Rive a Palazzo Melchionni

Il calendario delle serate speciali prevede un doppio momento di approfondimento sensoriale:

Giovedì 8 ottobre, ore 21:00: appuntamento con “Food and Tasting” al ristorante Uva Blu di Conzano Monferrato, cena incentrata sul matrimonio armonico tra cibo e calice studiata per ognuna delle quattro portate (evento già sold-out);

appuntamento con “Food and Tasting” al ristorante Uva Blu di Conzano Monferrato, cena incentrata sul matrimonio armonico tra cibo e calice studiata per ognuna delle quattro portate (evento già sold-out); Giovedì 22 ottobre, ore 19:45: serata-evento dal titolo “Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG: di Riva in Riva la voce del suolo nel calice”, ospitata presso il Ristorante e Hotel Due Buoi Rossi di Alessandria. Una masterclass di alto profilo guidata da Diego Tomasi, direttore del consorzio di tutela, con il racconto dell’areale veneto, la degustazione di otto etichette selezionate e l’abbinamento a due portate gastronomiche (dettagli e iscrizioni su https://onav.it/eventi/9340-prosecco-di-riva-in-riva-la-voce-del-suolo-nel-calice).

Al via il primo Corso di Introduzione al Vino

Accanto agli eventi a tema, la delegazione provinciale promuove il debutto della prima edizione del corso base, strutturato su cinque lezioni a cadenza settimanale:

Inizio: martedì 20 ottobre, ore 21:00, presso la sede di Alessandria;

martedì 20 ottobre, ore 21:00, presso la sede di Alessandria; Cadenza: cinque martedì consecutivi, con la seconda lezione fissata per martedì 27 ottobre;

cinque martedì consecutivi, con la seconda lezione fissata per martedì 27 ottobre; Formula formativa: tre lezioni frontali in aula e due uscite pratiche presso cantine del territorio;

tre lezioni frontali in aula e due uscite pratiche presso cantine del territorio; Programma: percorso didattico dedicato alla riscoperta dei sensi, alle tecniche di vinificazione dei vini bianchi, dei rossi e delle tipologie speciali, con l’assaggio guidato di quattro campioni differenti per ogni singolo incontro.

«Questo corso di introduzione è una occasione importante per ingrandire la nostra comunità, avvicinare nuovi appassionati e tecnici e anche per fare un bel ripasso per chi avesse già fatto corsi in passato, ma volesse rinfrescarsi la memoria e mettersi alla prova», commenta Luca Gioanola, delegato della Sezione ONAV Alessandria.

Per iscriversi al corso formativo è possibile consultare il portale web ufficiale (https://onav.it/corsi/9158-1-corso-introduzione-al-vino–alessandria). Per ulteriori informazioni e chiarimenti è attivo il contatto telefonico e WhatsApp del delegato Luca Gioanola al numero +39 349 9845062 oppure l’indirizzo di posta elettronica alessandria@onav.it.

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