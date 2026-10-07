Un anno scolastico all’insegna dei libri, della fantasia e delle esperienze condivise: la Biblioteca Civica di Tortona presenta il nuovo cartellone di percorsi educativi per l’anno scolastico 2026/2027, rivolto a tutte le scuole del territorio, e un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani per bambini e famiglie. Le iniziative didattiche, pensate con percorsi mirati per ogni specifica fascia d’età, accompagneranno gli studenti alla scoperta del patrimonio librario e culturale cittadino attraverso laboratori partecipati e coinvolgenti. Accanto alle attività riservate alle classi, prendono il via progetti speciali come gli incontri con la Pet Therapy, le letture animate del giovedì e l’attesissima nuova edizione del concorso letterario MangiaLibro.

Le attività per le scuole: come partecipare

I percorsi formativi dedicati agli istituti scolastici saranno operativi e fruibili per l’intera durata dell’anno scolastico, proponendo moduli strutturati e calibrati in base al grado di istruzione degli allievi:

offerte educative differenziate per accompagnare la crescita culturale di alunne e alunni dai primi anni scolastici fino all’adolescenza;

laboratori ed esperienze dirette per favorire l’avvicinamento alla lettura e la conoscenza degli spazi e dei servizi della biblioteca;

prenotazioni riservate agli insegnanti e alle scuole attivabili inviando un’email a didatticapoloculturale@comune.tortona.al.it;

consultazione dell’intero piano didattico dettagliato disponibile sul portale web ufficiale del Sistema Bibliotecario Tortonese.

I pomeriggi tra storie, Pet Therapy e concorsi

Per le famiglie e i giovani lettori la biblioteca ha messo a punto tre iniziative pomeridiane di primo piano volte a coltivare l’amore per i libri anche al di fuori dell’orario scolastico:

I Giovedì della Lettura: ciclo di promozione del libro in programma il secondo e l’ultimo giovedì di ogni mese, a partire da giovedì 29 ottobre, con inizio alle ore 16:30. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria e prevede la lettura condivisa del celebre classico “Il GGG” di Roald Dahl;

ciclo di promozione del libro in programma il secondo e l’ultimo giovedì di ogni mese, a partire da giovedì 29 ottobre, con inizio alle ore 16:30. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria e prevede la lettura condivisa del celebre classico “Il GGG” di Roald Dahl; Fattoria in Biblioteca: progetto innovativo di avvicinamento al libro attraverso la Pet Therapy, strutturato su quattro appuntamenti pomeridiani di martedì alle ore 16:30, a partire da martedì 20 ottobre, dedicato alla fascia della prima infanzia (bambini da 0 a 6 anni);

progetto innovativo di avvicinamento al libro attraverso la Pet Therapy, strutturato su quattro appuntamenti pomeridiani di martedì alle ore 16:30, a partire da martedì 20 ottobre, dedicato alla fascia della prima infanzia (bambini da 0 a 6 anni); Concorso MangiaLibro: sfida di lettura aperta a tutti gli alunni della scuola primaria e agli studenti della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Le iscrizioni si raccoglieranno dal 9 novembre al 18 dicembre 2026, mentre la gara vera e propria si svilupperà dall’11 gennaio fino al 30 aprile 2027.

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