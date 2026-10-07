Un nuovo e significativo passo avanti a Tortona per il contrasto alla violenza di genere nell’ambito del progetto comunale “12×12 Donne”: martedì 13 ottobre alle ore 18:00 la Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda, in via Mirabello 1, ospiterà la presentazione ufficiale della brochure informativa intitolata “Non sei sola”. La pubblicazione, ideata dalla Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione insieme a forze dell’ordine e realtà assistenziali locali, nasce per far conoscere in modo capillare i servizi di protezione attivi sul territorio e facilitare l’accesso ai percorsi di aiuto. Nel corso dell’incontro verranno inoltre svelate le speciali vetrofanie pensate per coinvolgere direttamente i negozianti della città in una rete diffusa di ascolto e vicinanza.

La guida “Non sei sola” e il coinvolgimento del commercio

L’opuscolo si propone come uno strumento pratico e di facile consultazione, studiato per abbattere il senso di isolamento e guidare chi si trova in difficoltà verso le strutture competenti:

raccoglie tutti i riferimenti, i recapiti e le informazioni necessarie per contattare rapidamente i servizi di emergenza, assistenza e tutela presenti a livello locale;

intende rendere immediati e chiari i passaggi per avviare percorsi protetti di accoglienza, supporto psicologico e protezione legale;

promuove una maggiore consapevolezza collettiva sull’importanza fondamentale di denunciare e chiedere tempestivamente aiuto.

Accanto alla brochure debutteranno anche le vetrofanie ufficiali dell’iniziativa, concepite per essere esposte sulle vetrine degli esercizi commerciali di Tortona che sceglieranno di aderire alla campagna, trasformando ogni attività in un punto visibile di sensibilizzazione cittadina.

Gli interventi e i partner del progetto

L’appuntamento alla biblioteca civica sarà coordinato e condotto dalla presidente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione Elena Valvecchia, alla presenza dell’assessore comunale alle Pari Opportunità Giordana Tramarin e dei rappresentanti dei soggetti istituzionali e associativi che hanno unito le forze per redigere il documento:

la Compagnia Carabinieri di Tortona;

il CISA (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali);

l’associazione MEDEA.

L’incontro rappresenta un tassello cruciale della rassegna “12×12 Donne”, il percorso promosso dall’Amministrazione comunale di Tortona per approfondire mese dopo mese i temi dell’uguaglianza, della non discriminazione e della tutela dei diritti femminili, avvalendosi della collaborazione della Consulta e del patrocinio concesso dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

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