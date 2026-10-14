Grande partecipazione a Bozzole per l’incontro pubblico dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana, promosso dall’Arma dei Carabinieri in occasione della tradizionale “Festa dell’anziano”. Nella cornice della sede della Pro Loco locale, oltre cento residenti si sono riuniti domenica 11 ottobre per ascoltare i preziosi consigli del Comandante della Stazione di Ticineto, il Maresciallo Capo Antonio Narcisi, che ha passato in rassegna le strategie più insidiose utilizzate dai malviventi per carpire la fiducia delle vittime. L’iniziativa ha voluto rafforzare il patto di vicinanza tra istituzioni e comunità, fornendo strumenti concreti di autotutela e ribadendo l’importanza cruciale di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al numero unico di emergenza 112.

I tranelli più diffusi illustrati dal Maresciallo Narcisi

Nel corso dell’approfondito intervento, il Maresciallo Capo Antonio Narcisi ha spiegato nel dettaglio le tecniche di raggiro maggiormente impiegate dai malintenzionati per colpire le persone sole o vulnerabili:

il finto incidente stradale occorso a un parente stretto (figlio o nipote), con la richiesta urgente di denaro o preziosi per evitare presunte conseguenze legali;

le visite a domicilio di falsi tecnici dell’acqua, del gas o della luce, oppure di sedicenti funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell’ordine;

i contatti telefonici fraudolenti pianificati per carpire informazioni riservate, dati bancari o abitudini quotidiane.

Le regole pratiche di autotutela e il pronto intervento del 112

I Carabinieri hanno illustrato una serie di comportamenti prudenti e raccomandazioni fondamentali da adottare nella vita di tutti i giorni:

non aprire la porta di casa a persone sconosciute, a prescindere da divise o tesserini esibiti;

non consegnare mai per nessun motivo denaro in contanti, gioielli o beni di valore a chicchessia;

verificare sempre con accuratezza l’identità di chi si presenta alla porta prima di consentire l’accesso all’abitazione;

comporre immediatamente il numero unico di emergenza 112 di fronte a qualsiasi atteggiamento sospetto, strano o anomalo, per consentire il tempestivo intervento delle pattuglie sul territorio.

L’appuntamento si è concluso con un vivace momento di confronto e con le risposte alle numerose domande formulate dai presenti, riaffermando la presenza costante dell’Arma a tutela della sicurezza collettiva e l’importanza della collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine.