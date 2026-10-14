Riprendono a Novi Ligure gli appuntamenti con la rassegna letteraria “Il libro sul comodino”, che giunge quest’anno alla sua terza edizione. A inaugurare il nuovo ciclo di incontri sarà Simone Tedeschi, atteso giovedì 15 ottobre alle ore 18:30 presso la sala Conferenze della Biblioteca civica di via Marconi 66. Noto per il suo ruolo istituzionale di vicesindaco cittadino, Tedeschi metterà da parte per una sera i compiti di governo locale per raccontarsi attraverso la lente delle sue passioni culturali, dialogando con Daria Ubaldeschi sulle pagine e sulle letture che hanno segnato il suo percorso intellettuale e personale.

Il profilo dell’ospite: dalla filosofia all’impegno pubblico

Figura poliedrica del panorama novese, Simone Tedeschi unisce all’attività amministrativa una solida formazione accademica e una costante dedizione al mondo dei libri e dell’insegnamento:

vicesindaco del Comune di Novi Ligure dal 2023, dopo essere stato assessore cittadino dal 2009 al 2019;

laurea in Filosofia e dottorato di ricerca in Scienza politica, con un vivo interesse per la storia del pensiero politico;

docente di storia e filosofia negli istituti scolastici;

cofondatore della casa editrice indipendente “Edizioni Epoké”;

vita familiare al fianco della moglie Carlotta e dei loro tre figli.

Tedeschi evidenzia come la lettura costituisca, tra lezioni in aula, volumi da studiare, impegni amministrativi e dimensione familiare, uno dei modi più semplici e preziosi per ritagliarsi momenti irrinunciabili di curiosità, riflessione e crescita interiore.

La rassegna, il gruppo organizzatore e i canali social

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica “Gianfrancesco Capurro”, si avvale del lavoro appassionato di una squadra affiatata di animatori culturali:

gruppo organizzatore composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona, Marco Rossi e Andrea Vignoli;

pagina Facebook ufficiale: Il libro sul comodino a Novi;

profilo Instagram dedicato: @il_libro_sul_comodino_a_novi.

Informazioni e contatti utili per il pubblico

Tutti gli interessati a partecipare all’appuntamento inaugurale o a richiedere dettagli sul calendario possono fare riferimento ai recapiti della struttura comunale:

Sede: Biblioteca Civica, via Marconi 66, Novi Ligure;

Biblioteca Civica, via Marconi 66, Novi Ligure; Telefono: 0143 76246;

0143 76246; Email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it;

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it; Facebook: Biblioteca Civica – Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro.

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