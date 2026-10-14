“Letture d’autunno”: a ottobre e novembre cinque appuntamenti alla Biblioteca Novaro di Diano Marina. Il primo incontro, questo giovedì.

Da giovedì 15 ottobre a giovedì 12 novembre la rassegna proporrà presentazioni di romanzi, racconti esperienziali e letture dedicate al poeta Angiolo Silvio Novaro

La Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina, da giovedì 15 ottobre a giovedì 12 novembre, ospiterà la rassegna “Letture d’autunno”. Il programma prevede quattro presentazioni di libri, in calendario tra ottobre e novembre, e si concluderà con l’ormai tradizionale “Novaro Day”, organizzato in occasione dell’88° anniversario della scomparsa del poeta dianese a cui la biblioteca è intitolata. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno il giovedì pomeriggio, alle 16:30, nella sala “Margherita Drago”, al primo piano di Palazzo del Parco.

Ad aprire la rassegna, giovedì 15 ottobre, sarà Carla Andrion, autrice del romanzo “Biscotto: l’altra parte di me”. La storia racconta, attraverso gli occhi del fedele amico a quattro zampe della protagonista, gli alti e bassi della vita familiare. Un racconto nel quale l’amore e la lealtà di un cane diventano una presenza capace di rendere più sopportabili anche i momenti più difficili.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre, con Maria Pia Zacchi e il volume “Tempio di Dio: un viaggio dentro l’assassinio”. Definito un “non-giallo” e basato su storie vere, il libro segue le vicende di Cecilia, una donna che fatica ad accettare la morte della sorella. Da questo dolore prendono forma interrogativi profondi, di carattere esistenziale, sui quali si sviluppa l’intera narrazione.

Sarà invece dedicato alle complesse dinamiche familiari l’incontro di giovedì 29 ottobre, quando Daniela Boarino e Piera Sellaro presenteranno “Fragili rami”. Il romanzo intreccia il bisogno di conservare un equilibrio per il bene dei figli e il desiderio di lasciarsi tentare dal proibito, in una vicenda segnata da segreti e bugie. Un fragile castello destinato, pagina dopo pagina, a mostrare le proprie crepe.

La quarta presentazione, in programma giovedì 5 novembre, vedrà protagonista Giovanni Capirone con “Pedalando nel blu – vent’anni in bici lungo le coste italiane”. Il volume è il diario di un viaggio durato oltre vent’anni, durante i quali l’autore ha percorso in bicicletta, da solo o insieme a familiari e amici, le coste italiane da Trieste a Ventimiglia. Un lungo itinerario fatto di paesaggi, incontri e ricordi, vissuto sempre pedalando.

La rassegna si concluderà giovedì 12 novembre con le letture “Novariane”, curate dal gruppo di lettura della biblioteca “I Lettori Selvaggi”. Sarà l’occasione per rendere omaggio alla figura e all’opera di Angiolo Silvio Novaro, rinnovando un appuntamento ormai entrato stabilmente nel calendario culturale cittadino.

«La Biblioteca Civica Angiolo Silvio Novaro conferma ancora una volta il proprio ruolo di presidio culturale, capace di proporre iniziative rivolte a tutti e di valorizzare autori, storie e sensibilità diverse» ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Invito cittadini e visitatori a partecipare ai quattro appuntamenti in programma e al tradizionale Novaro Day, un momento particolarmente significativo per Diano Marina, che rende omaggio alla memoria e all’opera del poeta a cui la nostra biblioteca è intitolata».

«Un programma vario, che spazia dal racconto delle relazioni familiari alle domande più profonde legate al dolore e alla perdita, fino al viaggio e alla scoperta del territorio attraverso la bicicletta» ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico. «“Letture d’autunno” vuole essere una rassegna capace di avvicinare il pubblico alla lettura e di favorire il dialogo diretto con gli autori. La conclusione affidata ai “Lettori Selvaggi”, con le letture novariane, sarà il modo migliore per chiudere il calendario e celebrare ancora una volta la figura di Angiolo Silvio Novaro».

La Biblioteca Civica “A.S. Novaro” osserva il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 14:00; martedì dalle 10:00 alle 18:00 e giovedì dalle 13:00 alle 18:00.