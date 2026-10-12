Presidio capillare del territorio e vicinanza concreta alle fasce più vulnerabili della popolazione: nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Berzano di Tortona hanno dato il via a una serie di servizi straordinari dedicati alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni degli anziani. L’operazione ha interessato in via prioritaria i nuclei abitativi periferici e le cascine isolate tra i Comuni di Berzano di Tortona e Volpeglino, con i militari impegnati in incontri diretti per spiegare le insidie dei raggiri telefonici e rafforzare il rapporto di fiducia e sicurezza tra l’Arma e la cittadinanza.

I consigli per riconoscere i tentativi di truffa

I militari hanno raggiunto i residenti nelle zone più distanti dai centri abitati per metterli in guardia contro gli stratagemmi più ricorrenti impiegati dai malintenzionati:

i contatti telefonici ingannevoli condotti da sedicenti parenti in difficoltà con richieste immediate di denaro o oggetti preziosi;

i tentativi di intrusione o raggiro messi in atto da persone che si spacciano falsamente per appartenenti alle forze dell’ordine;

i raggiri orditi da finti operatori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità come luce, gas o acqua;

i comportamenti corretti da adottare subito per verificare l’identità degli interlocutori e interrompere immediatamente le comunicazioni sospette.

Controlli estesi a tutto il territorio nei prossimi giorni

L’iniziativa rappresenta un tassello operativo fondamentale all’interno della più ampia strategia di contrasto ai reati contro il patrimonio e di protezione degli anziani promossa dall’Arma:

accrescere il livello di sicurezza percepita da chi vive nelle aree meno popolate;

garantire un punto di riferimento costante e una presenza visibile delle pattuglie sul territorio;

proseguimento costante dei controlli straordinari e degli incontri informativi anche nelle prossime giornate, con l’obiettivo di coprire capillarmente ogni frazione e località compresa nella giurisdizione.