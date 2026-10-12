Notte di paura a Novi Ligure, dove una donna vittima di maltrattamenti in famiglia è stata soccorsa dai Carabinieri dopo che il marito trentenne, già noto alle forze dell’ordine, ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento tentando di fare irruzione nella sua abitazione. L’uomo, incurante del provvedimento emesso dal Tribunale di Alessandria, ha scavalcato la recinzione e infranto una finestra per penetrare nell’immobile, costringendo la vittima a barricarsi in una stanza per lanciare l’allarme al 112. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di intercettare e bloccare il responsabile durante un disperato tentativo di fuga a bordo della propria automobile, facendo scattare l’arresto immediato e il trasferimento in carcere.

L’appostamento al buio e l’irruzione nell’abitazione

La vicenda affonda le proprie radici in una dolorosa sequenza di vessazioni familiari culminata nei provvedimenti giudiziari degli scorsi mesi:

la misura cautelare del divieto di avvicinamento era stata disposta dallo scorso giugno dal Tribunale di Alessandria a seguito di reiterati episodi di maltrattamento consumati nell’ultimo anno;

l’uomo ha atteso il buio appostandosi nei pressi della casa e, una volta spente le luci al piano terra, ha scavalcato la recinzione perimetrale;

per accedere all’interno dell’immobile, il trentenne ha infranto una finestra provocando un forte frastuono;

la donna, accortasi del pericolo, è riuscita con prontezza a barricarsi all’interno di una stanza della casa, contattando immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 per chiedere soccorso.

L’intervento dei Carabinieri e il fermo durante la fuga

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’intervento immediato di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Novi Ligure e di una gazzella della Sezione Radiomobile:

vistosi scoperto, l’aggressore ha cercato di dileguarsi mettendosi alla guida della propria vettura;

i militari dell’Arma, giunti sul posto nel giro di pochi istanti, sono riusciti a intercettare e bloccare l’automobile a pochissimi metri dall’abitazione;

il trentenne è stato dichiarato in arresto per la violazione della misura cautelare e per la tentata intrusione in casa della moglie;

a suo carico è scattata anche una denuncia a piede libero per guida senza patente, documento che gli era già stato ritirato nel corso di un precedente controllo stradale;

l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale, mentre la donna, comprensibilmente sotto shock per l’accaduto, è stata accompagnata al pronto soccorso per i necessari accertamenti sanitari.