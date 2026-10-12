Mattinata di pesanti disagi e sportelli bloccati a Tortona e nei centri limitrofi a causa di un improvviso guasto alle reti di comunicazione. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, i sistemi informatici di alcuni istituti bancari e degli uffici postali del territorio sono andati completamente fuori servizio, paralizzando le consuete operazioni al pubblico. Il disservizio, che potrebbe avere un’estensione più ampia data l’evoluzione in tempo reale della situazione, non ha invece toccato gli uffici del Comune di Tortona, dove le attività proseguono regolarmente: secondo le prime verifiche confermate proprio dal municipio, l’origine del blocco deriverebbe da un problema tecnico legato ai ripetitori e alla linea TIM.

Sportelli paralizzati e lunghe attese per gli utenti

L’interruzione delle connessioni ha colto di sorpresa cittadini e operatori, generando code e inevitabili disservizi in avvio di settimana:

blocco totale delle transazioni elettroniche, dei pagamenti e delle consuete operazioni di cassa sia negli uffici postali sia in alcune filiali bancarie cittadine;

uffici fermi e impossibilitati a elaborare le pratiche telematiche, con gli operatori costretti a sospendere i servizi agli sportelli;

stop prolungato che al momento si protrae da circa mezz’ora, con forti disagi per chi necessita di accedere ai servizi finanziari e postali.

Le cause del disservizio e la situazione in Comune

A chiarire l’origine dell’anomalia sono state le informazioni raccolte direttamente presso la sede municipale di Tortona:

gli uffici comunali continuano a operare normalmente e non risultano impattati dal blocco;

il malfunzionamento, in base a quanto confermato dagli uffici municipali, sembra circoscritto ai circuiti collegati ai ricevitori e alla linea TIM;

i tecnici sono al lavoro per individuare l’origine esatta del guasto, con la speranza che il ripristino delle normali funzionalità della rete possa avvenire nel più breve tempo possibile.

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