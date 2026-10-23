L’amministrazione comunale di Borgoratto Alessandrino e l’Arma dei Carabinieri scendono in campo insieme per proteggere la popolazione anziana e contrastare il fenomeno delle truffe con un appuntamento di sensibilizzazione aperto all’intera comunità. La sala consiliare del municipio ha ospitato un incontro informativo guidato dal Luogotenente Carica Speciale Marcello Cascio, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castellazzo Bormida, che ha illustrato nel dettaglio i raggiri più frequenti messi a segno da malintenzionati a domicilio, in strada, al telefono e sul web. L’iniziativa ha offerto strumenti operativi e consigli concreti per riconoscere tempestivamente i pericoli, superare la riluttanza a denunciare e sollecitare il ricorso immediato al numero unico di emergenza 112.

I trucchi più diffusi: dai falsi tecnici alle insidie digitali

Durante la sessione informativa sono state analizzate punto per punto le modalità di inganno più utilizzate sul territorio:

Falsi tecnici dell’acqua: malviventi che si presentano alla porta con il pretesto di dover verificare presunte contaminazioni idriche per introdursi nelle stanze e sottrarre beni;

malviventi che si presentano alla porta con il pretesto di dover verificare presunte contaminazioni idriche per introdursi nelle stanze e sottrarre beni; Finti rappresentanti delle forze dell’ordine: individui che prospettano il coinvolgimento di figli o nipoti in gravi procedimenti penali o incidenti, sollecitando pagamenti di cauzioni per evitare l’arresto;

individui che prospettano il coinvolgimento di figli o nipoti in gravi procedimenti penali o incidenti, sollecitando pagamenti di cauzioni per evitare l’arresto; Smishing e truffe informatiche: messaggi fraudolenti inviati tramite SMS e chat per carpire credenziali bancarie, codici di sicurezza o denaro;

messaggi fraudolenti inviati tramite SMS e chat per carpire credenziali bancarie, codici di sicurezza o denaro; Truffa dello specchietto: raggiro stradale attuato simulando un finto impatto tra autovetture per estorcere risarcimenti immediati in contanti.

Consigli pratici e regole di difesa: mai cedere denaro o valori

I militari hanno fornito indicazioni basilari ed efficaci per affrontare qualunque situazione di incertezza:

divieto assoluto di consentire l’accesso a sconosciuti all’interno della propria abitazione;

rifiuto categorico di consegnare contanti, gioielli, oro o credenziali bancarie a chiunque si presenti a domicilio;

promemoria fondamentale sui protocolli operativi: gli appartenenti alle forze dell’ordine operano sempre in divisa e non chiedono mai somme di denaro a domicilio per alcun motivo;

invito a superare il timore o la vergogna di segnalare i tentativi di truffa subiti, poiché la segnalazione immediata aiuta a tutelare l’intera comunità;

chiamata tempestiva al numero unico europeo 112 in caso di presenze anomale o contatti dubbi, per consentire il pronto invio sul posto delle pattuglie di zona.

Partecipazione e sinergia tra Comune e Arma

L’appuntamento ha registrato una partecipazione attenta grazie al percorso preparatorio condotto a livello locale:

iniziativa pensata con particolare riguardo per la fascia over 65 e per le persone che vivono da sole;

distribuzione preventiva da parte dell’amministrazione comunale di vademecum e materiale informativo sul territorio per sensibilizzare capillarmente le famiglie;

costante sinergia tra la giunta municipale di Borgoratto Alessandrino e la Stazione Carabinieri di Castellazzo Bormida per garantire tutela, prossimità e sicurezza ai residenti.