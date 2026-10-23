Un pomeriggio interamente dedicato alle nuove generazioni all’insegna del movimento, della musica e della condivisione all’aria aperta. Sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 16:00 alle 20:00, Tortona ospiterà l’iniziativa “Cammina&Brinda”, pensata per offrire ai ragazzi del territorio uno spazio informale di incontro e socialità. L’evento si propone di favorire la conoscenza diretta delle opportunità e dei servizi promossi dall’InformaGiovani, valorizzando al contempo gli spazi verdi e i luoghi pubblici della città attraverso un percorso pedonale che si concluderà con un momento di festa e intrattenimento nella cornice del Parco del Castello.

Gli obiettivi: socialità, servizi per i giovani e natura in città

L’iniziativa mette al centro la partecipazione attiva dei giovani attraverso momenti di aggregazione e riscoperta del contesto urbano:

creazione di un punto di ritrovo informale e stimolante dedicato ai ragazzi del Tortonese;

promozione e divulgazione delle attività, dei progetti e dei servizi informativi curati dall’InformaGiovani;

valorizzazione del patrimonio verde e degli spazi pubblici del Comune di Tortona stimolando l’attività motoria all’aperto.

Il programma del pomeriggio: dalla camminata alla festa allo Chalet

Il programma della manifestazione si articola in due momenti distinti lungo il pomeriggio di sabato:

Ore 16:00 – Partenza della camminata: ritrovo e via ufficiale del tragitto da Piazzetta Guglielmo Marconi, nell’area esterna dell’InformaGiovani, con un itinerario che attraverserà le vie cittadine e gli scorci naturali urbani;

ritrovo e via ufficiale del tragitto da Piazzetta Guglielmo Marconi, nell’area esterna dell’InformaGiovani, con un itinerario che attraverserà le vie cittadine e gli scorci naturali urbani; Dalle ore 17:30 alle 20:00 – Arrivo e festa: ritrovo conclusivo presso lo Chalet del Parco del Castello per un momento conviviale animato da aperitivo, musica con DJ set dal vivo e un angolo fotografico dedicato ai partecipanti.

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