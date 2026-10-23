Il Lions Club Tortona Duomo scende in campo all’insegna della solidarietà promuovendo un torneo di Burraco benefico aperto a tutti gli appassionati del territorio e della comunità tortonese. L’evento si terrà domenica 25 ottobre nei locali della SOMS in via Galileo Galilei a Tortona, con accreditamento ai tavoli a partire dal primo pomeriggio. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Internazionale Lions a supporto dei progetti umanitari globali promossi dall’associazione, offrendo ai partecipanti un’occasione di convivialità arricchita da un momento gastronomico condiviso.
Solidarietà e gioco: la missione del Lions Club Tortona Duomo
L’iniziativa coniuga il divertimento del celebre gioco di carte con l’impegno sociale attivo:
- organizzazione a cura del Lions International – Lions Club Tortona Duomo;
- devoluzione dell’intero ricavato a favore della Fondazione Internazionale Lions per sostenere le cause umanitarie dell’associazione (vista, giovani, soccorso in caso di disastri, lotta al diabete, cancro infantile, contrasto alla fame e tutela dell’ambiente);
- momento ricreativo e di condivisione con offerta gastronomica inclusa per i partecipanti con piatto caldo e dolce.
Programma, orari e sede dell’evento
Tutte le coordinate per raggiungere la sede del torneo e partecipare alla sfida:
- Data: domenica 25 ottobre;
- Luogo: Tortona, presso la sede della S.O.M.S. in via Galileo Galilei 5;
- Accreditamento tavoli: ore 14:30;
- Inizio del torneo: ore 15:00.
Informazioni e iscrizioni
I recapiti telefonici dedicati per registrarsi e ricevere dettagli organizzativi:
- Contatti telefonici: Enrico al numero 335 5637183 oppure Nicoletta al numero 347 9347080.