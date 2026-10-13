Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la tratta autostradale della A26 in direzione Genova, all’altezza del territorio di Ovada, coinvolgendo un’automobile e un camion. Il bilancio del violentissimo impatto è drammatico: una donna ha perso la vita, mentre un uomo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove si trova attualmente ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con il mezzo di soccorso avanzato di Ovada, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, mentre sul tratto autostradale si registrano pesanti ripercussioni sulla circolazione con rallentamenti e code.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi d’urgenza

La collisione tra i due veicoli ha reso necessario un massiccio spiegamento di mezzi di soccorso coordinati dalla centrale operativa del 118:

violento impatto tra l’autovettura e il mezzo pesante lungo la carreggiata in direzione del capoluogo ligure;

constatazione del decesso della donna sul luogo dell’incidente da parte del personale sanitario;

intervento del mezzo di soccorso avanzato del 118 di Ovada e dell’elisoccorso per prestare le prime cure all’altro occupante;

trasferimento immediato dell’uomo in volo al presidio ospedaliero Santi Antonio e Biagio di Alessandria in condizioni critiche;

ricovero del ferito in codice rosso con prognosi riservata.

L’intervento sul posto e i disagi al traffico

L’area dell’incidente è stata raggiunta dalle squadre tecniche e dalle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la viabilità:

operatività sul posto dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area stradale;

pattuglie della Polizia Stradale impegnate nei rilievi di rito volti a ricostruire con esattezza le cause dello scontro;

gestione dei flussi veicolari con inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione per gli automobilisti in transito.

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