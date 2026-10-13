In vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti e delle consuete visite di inizio novembre, il Comune di Diano Marina interviene per restituire pieno decoro e ordine al cimitero del capoluogo. L’Amministrazione comunale ha dato il via libera a un massiccio intervento di pulizia straordinaria, sgombero e smaltimento dei rifiuti accumulatisi nel corso degli anni all’interno dei magazzini del camposanto e lungo l’intera area perimetrale esterna. L’operazione, coordinata dal Settore Servizi Finanziari e Demografici guidato dalla responsabile Sabrina Ardissone, è stata affidata a un’impresa specializzata e dovrà concludersi entro un mese, garantendo spazi ordinati, sicuri e decorosi a tutti i cittadini.

Gli interventi previsti tra magazzini e perimetro esterno

Il piano d’intervento punta a sanare situazioni di accumulo createsi nel tempo all’interno del camposanto cittadino:

svuotamento e sgombero completo dei locali magazzino interni alla struttura cimiteriale di Diano Marina Capoluogo;

rimozione, selezione e smaltimento a norma di legge di tutti i residui e i materiali stoccati negli anni;

pulizia approfondita e bonifica dell’area esterna che corre lungo il perimetro della struttura;

ripristino delle condizioni ottimali di igiene, ordine visivo e sicurezza per gli addetti ai lavori e per i visitatori in visita ai propri cari.

L’affidamento dei lavori e i tempi di esecuzione

La gestione delle attività è stata definita nei dettagli per assicurare tempi certi e conformità alle normative ambientali:

incarico del servizio assegnato all’impresa specializzata REMIDE ECO-SOLUTIONS, con sede a Loano in via Verzi;

responsabilità del procedimento affidata alla responsabile dei Servizi Demografici comunali Sabrina Ardissone;

termine fissato per il completamento delle attività stabilito entro 30 giorni dall’affidamento;

verifica finale della regolare esecuzione di tutte le operazioni di sgombero e smaltimento prima della conclusione formale della fornitura.

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