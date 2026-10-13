Proseguono a pieno ritmo le attività operative legate alla cura e alla valorizzazione del territorio di Diano Marina per l’anno 2026. Il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio del Comune ha definito la composizione e i compiti specifici della squadra tecnica interna incaricata di seguire passo dopo passo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, delle relative pertinenze e della viabilità stradale. L’intervento sul patrimonio pubblico cittadino, affidato all’impresa esecutrice Pubblici Servizi Srl, entra così nella sua piena fase gestionale sotto la supervisione diretta dei professionisti dell’ente municipale.

L’appalto per il patrimonio e le mansioni del team comunale

L’organizzazione delle attività risponde alla necessità di coordinare in modo puntuale le diverse fasi dell’appalto manutentivo sul territorio comunale, valorizzando le professionalità interne della macchina municipale:

programmazione e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici, spazi pertinenziali e rete viaria cittadina;

gestione tecnico-amministrativa dell’appalto affidato alla ditta Impresa Pubblici Servizi Srl;

redazione degli elaborati progettuali esecutivi e predisposizione della documentazione di gara e aggiudicazione;

presidio costante sul campo attraverso le funzioni di direzione dei lavori e ispezione di cantiere.

I componenti della squadra tecnica e i rispettivi ruoli

La responsabilità complessiva dell’intervento fa capo alla responsabile del settore, l’ingegner Elena Muscarella nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto, affiancata dai tecnici comunali nei diversi ambiti operativi:

Elena Muscarella: Responsabile Unico del Progetto (RUP), programmazione della spesa, predisposizione dei documenti di gara e direzione dei lavori;

Responsabile Unico del Progetto (RUP), programmazione della spesa, predisposizione dei documenti di gara e direzione dei lavori; Revello: progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo, collaboratore alle attività del RUP, supporto alle procedure di bando e direzione lavori/ispezione di cantiere;

progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo, collaboratore alle attività del RUP, supporto alle procedure di bando e direzione lavori/ispezione di cantiere; Damonte: collaboratore alle attività del RUP per la gestione tecnico-amministrativa, supporto alla predisposizione degli atti di gara e attività nell’ufficio di direzione lavori;

collaboratore alle attività del RUP per la gestione tecnico-amministrativa, supporto alla predisposizione degli atti di gara e attività nell’ufficio di direzione lavori; Beneventi: collaborazione tecnica alla programmazione della spesa per investimenti e alla predisposizione dei documenti di gara.

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