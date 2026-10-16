Un gravissimo incidente stradale autonomo si è verificato lungo il tracciato dell’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione Genova, all’altezza del territorio comunale di Mirabello Monferrato. Il tragico bilancio dell’impatto, segnalato dal servizio di emergenza 118, vede purtroppo il decesso di una donna di 56 anni, deceduta a seguito delle ferite riportate. A bordo del veicolo viaggiavano anche il marito di 55 anni e il figlio di 21 anni, rimasti feriti con traumi di media gravità e trasportati in codice giallo all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria.

La dinamica del sinistro e i feriti

L’incidente ha visto coinvolto un solo mezzo che procedeva lungo la direttrice verso la Liguria:

La vittima: una donna di 56 anni per la quale i sanitari intervenuti hanno potuto soltanto constatare il decesso;

una donna di 56 anni per la quale i sanitari intervenuti hanno potuto soltanto constatare il decesso; I feriti a bordo: il marito di 55 anni e il figlio di 21 anni, entrambi estratti e stabilizzati sul posto;

il marito di 55 anni e il figlio di 21 anni, entrambi estratti e stabilizzati sul posto; Il trasporto in ospedale: padre e figlio sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti con codice giallo di media gravità, presso il presidio ospedaliero Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

I soccorsi sul posto e i rilievi

La centrale operativa del 118 e le forze dell’ordine hanno mobilitato tempestivamente un imponente dispositivo di emergenza:

intervento del personale medico del 118 con l’ambulanza medicalizzata proveniente da Casale Monferrato;

arrivo sul luogo dello schianto dell’elisoccorso per supportare le manovre di primo soccorso;

squadre dei Vigili del Fuoco per estrarre le persone coinvolte e procedere alla messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata;

pattuglie della Polizia Stradale incaricate di gestire la viabilità lungo il tratto autostradale e di eseguire tutti i rilievi necessari per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.