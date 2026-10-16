Oltre a tanti film in prima visione al Megaplex Stardust ecco tutti gli altri appuntamenti in programma, con soprattutto una ricca domenica.

SABATO 17 OTTOBRE

Tortona: fino al 17 ottobre presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello mostra di Salvo Vex, nato a Basaluzzo nel 1961, si è formato presso il Liceo Artistico Statale di Genova e si è successivamente specializzato nella decorazione su intonaco e nell’affresco presso la Scuola Edile di Alessandria, partecipando anche al restauro del colonnato del Castello di Marengo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni e realizzato mostre personali e le sue opere sono presenti su piattaforme internazionali come Saatchi Art e Artmajeur. Nelle sue opere l’osservazione del paesaggio diventa un pretesto per esplorare la luce, la materia e le emozioni, trasformando la realtà in una visione intima e personale sospesa tra figurazione e astrazione.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

DOMENICA 18 OTTOBRE

Tortona: in piazza Duomo dalle 9 alle 13 il Villaggio del benessere dedicato alla salute delle persone

Tortona: alle ore 18.00, la Cattedrale di Tortona ospiterà un nuovo appuntamento del Perosi Festival, la rassegna dedicata alla musica sacra e alla figura di Lorenzo Perosi, che prosegue il proprio cammino dopo il successo del concerto precedente. Protagonista del prossimo appuntamento sarà la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, una delle pagine più originali e affascinanti della produzione sacra ottocentesca. Composta nel 1863, l’opera unisce la straordinaria inventiva melodica del compositore pesarese a una scrittura intima e raccolta, capace di alternare momenti di grande intensità spirituale a passaggi di raffinata eleganza musicale.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Fabbrica Curone: la frazione di Selvapiana, nel Comune di Fabbrica Curone, si prepara a celebrare la tradizionale Sagra della Castagna, giunta all’atteso traguardo dell’edizione “50+1”. La manifestazione, promossa e curata dal Comitato Selvapiana Eventi, animerà l’intero borgo montano per tutta la giornata con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici, la cucina locale e le tradizioni dell’Appennino piemontese in una cornice di festa adatta a famiglie e visitatori. Ad arricchire l’appuntamento saranno gli stand gastronomici con le immancabili caldarroste, le bancarelle di artigianato e aziende agricole, le esibizioni di musica dal vivo dal mattino al pomeriggio e uno spettacolo dedicato all’intrattenimento di grandi e piccini.