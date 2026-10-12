La Sala del Consiglio del Comune di Acqui Terme ha fatto da cornice alla solenne cerimonia di premiazione delle Botteghe Storiche cittadine, un tributo istituzionale dedicato alle realtà che hanno plasmato e custodito nel tempo l’identità sociale, economica e culturale della comunità. Alla presenza dell’Amministrazione comunale, degli esercenti premiati e delle loro famiglie, sono state ufficialmente inserite nel nuovo albo comunale le prime venti attività commerciali che hanno superato positivamente l’istruttoria sulle istanze presentate. L’iniziativa, sostenuta da realtà associative ed economiche locali, celebra un patrimonio collettivo fondato su decenni di lavoro, dedizione e radicamento urbano.

Il riconoscimento e le modalità per candidarsi

L’ingresso nell’Albo delle Botteghe Storiche della Città di Acqui Terme rappresenta un traguardo formale basato su precisi parametri oggettivi:

l’assegnazione del titolo non deriva da una scelta discrezionale del Comune, bensì dalla puntuale verifica tecnica a seguito dell’istanza inoltrata dai singoli titolari;

la realizzazione delle targhe commemorative consegnate agli esercenti è stata resa possibile grazie al contributo degli sponsor Lions Club Host Acqui Terme, Banca D’Asti e Tipografia Marinelli;

l’iter resta aperto anche ad altre realtà del territorio: per verificare i requisiti e presentare la propria domanda di iscrizione è sufficiente consultare la sezione dedicata sul sito internet del Comune di Acqui Terme.

L’elenco delle venti attività premiate con l’anno di fondazione

Le venti attività storiche che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento testimoniano uno spaccato generazionale del commercio cittadino:

La Casa del Bottone (1949);

Ristorante San Guido (1956);

Canelin (1958);

Nino Farinetti Fotografo (1959);

Izzo Isidoro (1964);

Panificio Pasticceria Guazzo Giancarlo (1966);

Izzo Vittorio (1969);

Parrucchiere Beppe Ricagno (1969);

Tronville Fotografia (1969);

Acconciature Renato (1970);

Gioielleria Lo Scrigno (1972);

Tintoria Iride (1979);

Ottica Pandolfi SNC (1980);

Gioielleria All’Oro (1981);

Mea di Bertero Carla e C. SAS (1984);

Bar La Piazzetta (1985);

Vecchio Borgo SNC (1985);

Mamma Gio’ (1986);

Tentazioni di Arnera Barbara (1986);

Visconti Mariateresa (1986).

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