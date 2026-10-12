Pomeriggio di grande apprensione a Rocchetta Ligure per un turista straniero precipitato nel corso d’acqua alle suggestive e impervie strette del torrente Borbera. Il giovane, dopo aver incautamente scavalcato le recinzioni di sicurezza installate a protezione dell’area, ha perso l’equilibrio finendo nel greto del torrente. Il pronto intervento della pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione ha permesso di coordinare immediatamente le delicate operazioni di salvataggio, consentendo ai soccorritori di strappare il ragazzo alle gelide acque del torrente prima che la situazione volgesse al peggio.

La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

L’allarme è scattato non appena è stata segnalata la caduta dell’escursionista nell’alveo del corso d’acqua, in un tratto particolarmente insidioso per la conformazione delle pareti rocciose:

l’uomo ha oltrepassato le barriere metalliche e le recinzioni poste a salvaguardia del percorso pedonale;

dopo aver scavalcato la protezione, il giovane è scivolato rovinando direttamente nel torrente sottostante;

i militari della Stazione Carabinieri di Rocchetta Ligure sono giunti tempestivamente sul luogo, avviando il coordinamento logistico dei soccorsi.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco e il trasferimento in elisoccorso

Le operazioni per raggiungere il malcapitato e riportarlo a riva hanno richiesto l’intervento congiunto delle squadre specializzate:

i Vigili del Fuoco sono riusciti a calarsi e a recuperare il giovane straniero, che al momento del salvataggio si trovava già in evidente stato di ipotermia a causa della temperatura dell’acqua;

il personale sanitario, intervenuto a supporto con un elicottero decollato da Genova, ha prestato le prime cure sul posto;

il turista è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie;

in base ai riscontri medici, il giovane risulta attualmente ricoverato ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.