Le sale della Biblioteca Civica di Tortona hanno aperto ufficialmente le porte alla raffinata produzione pittorica di Salvo Vessella, in arte Salvo Vex, con l’inaugurazione della mostra personale intitolata “Tra terra e cielo”. Il taglio del nastro si è tenuto oggi alla presenza dell’Assessore alla Cultura Fabio Morreale e della Dirigente Manuela Marini, tenendo a battesimo un’esposizione di oltre 40 opere firmate dall’artista che risiede proprio a Tortona. Un percorso espositivo di grande rilievo per il panorama culturale cittadino, che esplora il paesaggio attraverso un costante dialogo tra materia, luce e astrazione emotiva, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino l’evoluzione espressiva di un autore profondamente legato al territorio.

La poetica dell’artista tra materia ed emozioni interiori

L’esposizione raccoglie una ricca selezione di tele capaci di raccontare la ricerca estetica e concettuale condotta dal pittore tortonese, che traduce sulla tela suggestioni visive e stati d’animo.

A spiegare il senso profondo del suo percorso creativo è lo stesso Salvo Vex: «Ogni forma che creo, le linee che traccio e ogni colore che scelgo è parte del mio linguaggio che parla di cicli vitali, di attese, di rivelazioni interiori e in questo spazio esprimo la mia visione artistica». Un dialogo costante in cui la materia pittorica e la luce diventano strumenti per rivelare una visione intima della realtà e del paesaggio circostante.

Giorni e orari di visita alla Biblioteca Civica

La rassegna artistica allestita presso la Biblioteca Civica di Tortona resterà accessibile al pubblico fino al 17 ottobre, osservando la seguente articolazione oraria settimanale:

Lunedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

dalle ore 9:00 alle ore 18:00; Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Sabato e Domenica: dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

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