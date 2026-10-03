Le suggestive Cantine Espositive del Castello di Piovera si preparano a fare da cornice a “INVENTABILIA. L’800 che inventò il Futuro”, un affascinante percorso espositivo che dal 4 ottobre al 15 novembre 2026 svelerà al pubblico le trasformazioni silenziose ma radicali che due secoli fa hanno rivoluzionato la nostra quotidianità. Lontana dalla sola narrazione di guerre e mutamenti politici, la rassegna esplora l’Ottocento attraverso innovazioni, abitudini, mestieri ormai dimenticati e curiose contraddizioni del progresso, gettando un ponte ideale tra la cultura materiale del XIX secolo e il mondo odierno. L’evento inaugurale è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 14:30, aprendo un ciclo di visite che promette di stupire grandi e piccoli.

Il filo conduttore della mostra: se il futuro fosse iniziato due secoli fa?

Il percorso intende guidare i visitatori a osservare oggetti di uso comune con uno sguardo nuovo, riscoprendo quanto del nostro stile di vita affondi le radici proprio nel diciannovesimo secolo. L’esposizione indaga come le innovazioni di quell’epoca abbiano plasmato il modo di abitare, lavorare, spostarsi, comunicare e prendersi cura di sé, condizionando la percezione stessa del tempo e dello spazio.

L’allestimento mette in luce:

gli antenati insospettabili di molti strumenti tecnologici e oggetti di uso comune odierni;

i cambiamenti radicali nelle relazioni sociali, nei comportamenti e nelle professioni del tempo;

le mode eccentriche e le consuetudini più bizzarre legate all’idea di modernità;

i risvolti più oscuri, pericolosi e macabri che hanno talvolta accompagnato la corsa al progresso scientifico e industriale;

pezzi speciali visibili in esclusiva all’interno delle sale storiche per quanti sceglieranno la visita guidata della dimora.

La rete delle collaborazioni culturali

La realizzazione di “INVENTABILIA” nasce da una solida sinergia che coinvolge primarie realtà istituzionali e museali del territorio tra Piemonte e Lombardia:

Comune di Alessandria;

rassegna Ottobre Alessandrino;

Museo della Tecnica Elettrica di Pavia e Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pavia;

Comune di Novi Ligure;

Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

Giorni, orari e modalità di visita al Castello

L’esposizione è allestita nelle Cantine Espositive del maniero ed è compresa in tutte le formule di accesso al complesso monumentale, sia con itinerario autonomo sia partecipando alle visite guidate:

Periodo di apertura: dal 4 ottobre al 15 novembre 2026;

dal 4 ottobre al 15 novembre 2026; Inaugurazione: domenica 4 ottobre alle ore 14:30 (con apertura anticipata in via eccezionale alle ore 14:00);

domenica 4 ottobre alle ore 14:30 (con apertura anticipata in via eccezionale alle ore 14:00); Orario ordinario: tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18:30;

tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18:30; Aperture straordinarie: sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 10:00 alle 19:00;

sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 10:00 alle 19:00; Luogo: Castello di Piovera – Cantine Espositive, via Balbi, Piovera (AL);

Castello di Piovera – Cantine Espositive, via Balbi, Piovera (AL); Informazioni e prenotazioni: consultare il sito ufficiale www.castellodipiovera.it oppure scrivere una mail a info@castellodipiovera.it.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!