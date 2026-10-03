Diano Marina si prepara ad accogliere i colori, le musiche e le danze tradizionali provenienti da diversi Paesi del mondo per la sessione autunnale della 9^ edizione del World Folklore Festival. La rassegna itinerante, che si snoda tra Diano Marina, Sanremo e Cannes ed è organizzata da Liguria Travel Tourist Agency in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, si articola in due distinti momenti stagionali: dopo il ciclo primaverile andato in scena sabato 11 e giovedì 16 aprile 2026, il cartellone entra nel vivo con gli appuntamenti autunnali previsti per lunedì 5 e sabato 10 ottobre 2026. Un’opportunità imperdibile a ingresso libero che animerà il cuore della cittadina rivierasca attraverso sfilate nelle isole pedonali e spettacoli sul mare pensati per coinvolgere residenti e turisti.

Il programma degli eventi a Diano Marina

Le giornate di lunedì 5 ottobre e sabato 10 ottobre proporranno un calendario strutturato in due momenti principali, trasformando il centro cittadino e l’area costiera in un vivace palcoscenico a cielo aperto:

Ore 15:00: partenza della grande sfilata dei gruppi folkloristici in abiti tradizionali per le vie dell’isola pedonale del centro storico, con ritrovo e avvio da Piazza Martiri della Libertà;

partenza della grande sfilata dei gruppi folkloristici in abiti tradizionali per le vie dell’isola pedonale del centro storico, con ritrovo e avvio da Piazza Martiri della Libertà; Ore 16:00: inizio delle esibizioni ufficiali dei gruppi musicali e coreutici nell’area manifestazioni del “Molo delle Tartarughe”.

I dettagli e le collaborazioni internazionali

La kermesse culturale celebra la diversità e l’incontro tra popoli differenti, valorizzando usi, canti e coreografie tradizionali grazie alla sinergia tra la Liguria Travel Tourist Agency e l’istituzione accademica The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department. L’accesso a tutte le esibizioni e alle parate è completamente libero e gratuito.

Canali informativi e contatti utili

Per ricevere ulteriori delucidazioni sulle formazioni partecipanti o seguire gli aggiornamenti del festival sono a disposizione i seguenti recapiti:

Email: liguriatravelbg@gmail.com

liguriatravelbg@gmail.com Facebook: pagina ufficiale “World Folklore Festival”