Le sale della Biblioteca Civica di Tortona, in via Ammiraglio Mirabello 1, si preparano ad accogliere la raffinata produzione pittorica di Salvo Vex nella mostra personale intitolata “Tra terra e cielo”. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 3 ottobre alle ore 17:30, aprendo al pubblico un percorso espositivo che esplora il paesaggio attraverso un costante dialogo tra materia, luce e astrazione emotiva. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il panorama culturale cittadino, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino l’evoluzione artistica di un autore profondamente legato alle radici espressive del territorio alessandrino.

Il profilo dell’artista: dalla formazione genovese al restauro

Salvo Vex, nome d’arte di Salvo Vessella, è nato a Basaluzzo nel 1961. La sua inclinazione verso le arti figurative si manifesta precocemente fin dai banchi di scuola, spingendolo a intraprendere gli studi presso il Liceo Artistico Statale di Genova per perfezionare le tecniche del disegno e del modellato. Nel 2000 arricchisce il proprio bagaglio tecnico conseguendo il diploma alla Scuola Edile di Alessandria, specializzandosi nella decorazione su intonaco e nell’affresco, competenza che lo ha visto impegnato direttamente nel cantiere di restauro del colonnato del Castello di Marengo.

Nel corso della sua carriera ha esposto in numerose rassegne provinciali e regionali, oltre ad approdare su vetrine online di portata internazionale quali Saatchi Art e Artmajeur:

le mostre personali “Dimensione XY” e “Incognita” allestite presso la Galleria La Cittadella;

la Biennale d’Arte Senza Tempo a Palazzo Guasco di Alessandria;

le rassegne “Fossili Moderni” al Castello di Piovera e “Il Castello Incantato” a Pozzolo Formigaro;

le partecipazioni a manifestazioni collettive tra cui “Angioletta Firpo – Le Fabbriche”, “Il Tufo – Val da Pozzo” a Quargnento, “Arte sotto le stelle” a Frugarolo, “Novi e il suo Territorio” e presso la Galleria Gamondio di Castellazzo Bormida;

presenze fuori regione come il Premio G. Nozzoli a San Vincenzo (Livorno) e l’evento “Attraverso i Sensi – Luci e Ombre” nel Piacentino.

La poetica visiva: tra scorci storici e astrazione

Per Salvo Vessella la contemplazione dell’ambiente circostante non punta alla fedele riproduzione mimetica, ma diventa il pretesto per un’indagine intima sulla consistenza cromatica e percettiva. Tale approccio emerge con evidenza in creazioni come Le Colline dell’Airone, tela dedicata ai colli natìi del campionissimo Fausto Coppi, oppure in Olubria, richiamo all’antico toponimo romano del torrente Scrivia. Il dato naturale viene progressivamente destrutturato e rielaborato mediante sovrapposizioni cromatiche e trame materiche, collocando il risultato finale in una dimensione sospesa a metà strada tra figurativo e pura astrazione.

Giorni e orari di apertura al pubblico

L’esposizione resterà accessibile ai visitatori fino a sabato 17 ottobre, osservando la seguente articolazione oraria all’interno della Biblioteca di via Amm. Mirabello 1:

Lunedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Martedì e giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

dalle ore 9:00 alle ore 18:00; Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Sabato e domenica: dalle ore 16:00 alle ore 19:00.