Un appuntamento speciale interamente dedicato al fascino della parola scritta e alla bellezza della condivisione culturale sta per animare le sale storiche di Palazzo Guidobono a Tortona. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 16:00 alle 18:00, gli spazi di piazza Aristide Arzano 1 accoglieranno l’evento “Reading Party – tra libri, musica e chiacchiere!”, un format informale pensato per riunire lettori appassionati e curiosi in un clima accogliente e rilassante. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la sede civica e la Libreria Namastè Book and Coffee, propone due ore di evasione per riscoprire il piacere di leggere insieme, accompagnati da note musicali e momenti di scambio.

Un pomeriggio dedicato alla lettura condivisa

Il “Reading Party” nasce con l’intento di offrire uno stacco dai ritmi frenetici della quotidianità, trasformando l’atto intimo della lettura in un’esperienza collettiva ricca di stimoli:

Condivisione letteraria: l’opportunità di immergersi nella lettura fianco a fianco con altri amanti dei libri;

l’opportunità di immergersi nella lettura fianco a fianco con altri amanti dei libri; Sottofondo musicale: melodie selezionate per arricchire e cullare l’atmosfera dell’incontro;

melodie selezionate per arricchire e cullare l’atmosfera dell’incontro; Dialogo e confronto: scambi di opinioni, impressioni e consigli tra i presenti per approfondire trame e autori.

Il volume scelto e la collaborazione con la libreria Namastè

Protagonista della giornata sarà il testo “Il rovescio della testa” di René Daumal (Piccola Biblioteca Adelphi). Per chi desiderasse seguire la lettura o arricchire la propria collezione, il libro selezionato sarà acquistabile direttamente in loco grazie al punto curato dalla Libreria Namastè Book and Coffee.

Coordinate e dettagli dell’evento a Palazzo Guidobono

Tutte le informazioni utili per prendere parte all’iniziativa nel centro cittadino:

Data: Sabato 3 ottobre 2026;

Sabato 3 ottobre 2026; Orario: Dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00; Luogo: Palazzo Guidobono;

Palazzo Guidobono; Indirizzo: Piazza Aristide Arzano 1, Tortona;

Piazza Aristide Arzano 1, Tortona; Promotori: Palazzo Guidobono in collaborazione con Libreria Namastè Book and Coffee.