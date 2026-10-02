Il palcoscenico del Teatro Civico di Tortona si prepara a ospitare un imperdibile pomeriggio dedicato alla grande lirica e alla tradizione vocale italiana con l’atteso concerto “Opera Gala”, inserito all’interno del “World Tour 2026” della celebre formazione “The Four Italian Tenors”. L’evento, in programma martedì 6 ottobre 2026 alle ore 15:30, vedrà i quattro acclamati interpreti esibirsi accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Albertini. Un appuntamento di elevato spessore artistico promosso con il supporto delle principali istituzioni culturali e civiche del territorio, pensato per regalare alla cittadinanza un’esperienza musicale coinvolgente ed emozionante.

Un gala lirico di respiro internazionale

La tournée mondiale del quartetto vocale fa tappa nel cuore della città per celebrare le arie e i brani più celebri del repertorio operistico e classico. Accanto alle voci dei tenori, la parte musicale al pianoforte sarà affidata alla direzione e all’esecuzione del Maestro Andrea Albertini, garantendo un’interpretazione di altissimo livello nell’elegante cornice del teatro cittadino.

I dettagli dell’appuntamento al Civico:

Evento: “Opera Gala” – World Tour 2026;

“Opera Gala” – World Tour 2026; Protagonisti: The Four Italian Tenors;

The Four Italian Tenors; Al pianoforte: Maestro Andrea Albertini;

Maestro Andrea Albertini; Data: Martedì 6 ottobre 2026;

Martedì 6 ottobre 2026; Orario: Ore 15:30;

Ore 15:30; Luogo: Teatro Civico di Tortona.

La sinergia tra enti e associazioni del territorio

La realizzazione della manifestazione vede il coinvolgimento e il sostegno di importanti realtà locali e della cooperazione culturale:

la Città di Tortona;

la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;

l’Unitre;

l’organizzazione a cura di New Imagine Management.

Un’occasione speciale per gli amanti del belcanto e per tutti gli appassionati di musica, pronti ad accogliere un evento concertistico che porta a Tortona il fascino delle grandi tournée internazionali.

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